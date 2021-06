JNE confirma que deliberación y votación de actas observadas será pública

Jurado Nacional de Elecciones anunció hoy que, de manera excepcional, este proceso será público para evitar cualquier cuestionamiento.

Luego que la candidata Keiko Fujimor​i denunciara presuntas irregularidades en el proceso electoral, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó esta tarde que las sesiones de deliberación y votación de actas observadas durante la segunda vuelta electoral serán públicas.

El titular del ente electoral, Jorge Salas, explicó que se trata de una medida excepcional, sustentada en el artículo 25 de la Ley del Jurado Nacional de Elecciones, la cual ha sido decidida de manera unánime por el Pleno.

“El pleno del JNE, a pedido de quien habla, ha decido hacer una excepción dentro del marco de la ley del JNE para que las deliberaciones y votaciones sobre las actas observadas y que fueran apeladas se vean públicamente. (…) Esto se ha hecho de modo excepcional porque hay un interés que denota la materia”, sostuvo en una entrevista a RPP.

“Que proceda lo que haya que corresponder. Yo no puedo decir que tiene que resolverse de tal o cual forma o tomar una decisión A, B o C. Lo que sí puedo decir es que el JNE no avala ningún tipo de irregularidad, procede con independencia y con transparencia”, añadió Salas Arenas.

Cabe señalar que el director Ejecutivo del Instituto Peruano de Derecho Electoral, José Manuel Villalobos, estimó hoy que resolver las 1250 actas observadas podría tardar entre una semana a 10 días.

Comentarios