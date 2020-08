Investigan desaparición de 2 mil pruebas rápidas de diagnóstico covid-19 en gestión de Daniel Marcelo

Pese a que la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) adquirió con celeridad, en plena pandemia de la COVID-19, tres mil pruebas rápidas para descartar esta enfermedad —de manera exclusiva— entre sus trabajadores, lamentablemente más de dos mil no fueron utilizadas y, lo que es peor, se desconoce su destino final. Esta grave situación ha motivado el inicio de una profunda investigación al interno del municipio.

Y es que, según lo revelado por el nuevo gerente de Personal de la MPT, Freddy Castro Vásquez, solo se aplicaron 744 muestras rápidas y que, si bien la totalidad de las tres mil fueron ingresadas al almacén municipal, estas ya no se encontrarían allí. “De acuerdo al informe de los encargados, no se sabe dónde están las muestras”, indicó preocupado.

Sin embargo, dio a conocer documentos extraoficiales que no fueron consignados en la entrega de cargo, los cuales dejarían indicios de que los exfuncionarios Karina Cubas Cervantes, Fernando Calderón Burgos, incluso el propio exalcalde Daniel Marcelo Jacinto, habrían firmado actas de entrega de muestras rápidas destinadas a territorios vecinales. Esta revelación generó la indignación de los regidores presentes en la última sesión de concejo provincial. Esta información ya se encuentra en poder de la Procuraduría Municipal.

Por ello, el burgomaestre provincial José Ruiz Vega se comprometió a brindar todas las facilidades a la comisión de adquisiciones y contrataciones COVID-19 (presidido por el regidor Andree Gallo Lezama), para que realice una profunda investigación, a fin de dar con los responsables de la desaparición de las pruebas rápidas. Adicional a ello, tampoco se conoce qué trabajadores se beneficiaron con las pruebas, por lo que el gerente de Personal anunció que recibirá un informe al respecto la semana que viene.

“Me comprometo a tomar acciones inmediatas. Son lamentables los hechos que hemos escuchado al gerente (Freddy Castro). Vamos a seguir trabajando. Este es el primer informe, está incompleto, todavía hay documentación que hay que pedir a los exfuncionarios y corroborar quiénes se hicieron las pruebas. Me comprometo que no va a haber compras directas (en mi gestión), salvo que lo merite. Sin embargo, consensuado y bien fiscalizado”, manifestó la autoridad edil.

Por su parte, el regidor Andree Gallo recordó que solo la compra de pruebas rápidas representó S/ 143 mil 700 de las arcas de la MPT (monto que fue aprobado por el pleno del concejo), pero precisó que se encuentran en proceso de corroboración si es que se contrató un servicio privado para la aplicación de las referidas pruebas. “Por ello, como presidente de la comisión Multipartidaria de fiscalización, solicitaré el día lunes copias de toda documentación que sustente el destino final de cada prueba”, aseguró.

¿Cuántos contagiados existen?

Otra irregularidad del caso, es que a la fecha se desconoce cuántos trabajadores han resultado contagiados por COVID-19 desde que se inició la pandemia (marzo 2020), y mucho menos cuántos han fallecido como resultado de la misma enfermedad. “Son 589 trabajadores que se infectaron con COVID-19. No se sabe cuántos son los fallecidos por esta enfermedad, solo que ya fenecieron 32 personas entre enero y julio. Es negligencia del asistente social. Él me dijo que tenía mucha carga (laboral) y no tenía apoyo (para hacer los registros)”, dijo el gerente Castro.

Es necesario indicar que la anterior gestión dejó en camino la adquisición de un lote de 6 mil 400 pruebas rápidas adicionales. Actualmente se encuentra en etapa de investigación de mercado.

