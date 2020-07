Indecopi: Saga Falabella, Ripley y 11 empresas más tienen 10 días para entregar productos o devolver dinero a consumidores

Por no cumplir la entrega de los productos que vendieron por internet en las fechas pactadas. La Secretaría Técnica también inició procedimientos administrativos sancionadores contra estas empresas. Más detalles en esta nota.

El Indecopi ordena una medida cautelar contra 13 empresas de comercio electrónico para que en 10 días devuelvan el dinero o entreguen los productos a personas que compraron a través de la internet.

La medida fue impuesta por la Secretaría Técnica de Protección al Consumidor, que también inició procesos administrativos por no cumplir con los despachos en las fechas acordadas.

Las 13 empresas que deben cumplir con esta medida son:

Saga Falabella

Sodimac

Promart

Plaza Vea

Tiendas EFE/Curacao

Claro Perú

Cencosud

Coolbox

Entel Perú

Tottus

Hiraoka

Oechsle

Ripley.

Esto luego de las denuncias recibidas por usuarios que no obtuvieron lo comprado a tiempo y tampoco tuvieron respuestas por parte de las empresas.

“Pese a haber pactado una fecha de entrega, las empresas no habrían cumplido con entregar los mismos. En algunos casos se verificó la dilatación en su entrega, la no reprogramación de los pedidos y no entrega en los plazos pactados”, se lee en el comunicado.

