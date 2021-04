Incrementan 11 camas UCI en hospitales Regional y Belén

Un total de 11 camas para las Unidades de Cuidados Intensivos – UCI), de los hospitales Regional Docente y Belén, donde se atiende a pacientes graves con covid-19, que requieren de oxígeno con ventilación mecánica (intubación), fueron incrementadas en los últimos días, dio a conocer el gobernador regional Manuel Llempén Coronel.

Ayer, durante la reunión del Comando Regional Covid-19, después de manifestar su preocupación por el incremento de fallecidos y la posibilidad que las elecciones pudieran haber generado nuevos contagios, pidió a los participantes hacer un análisis de ello y no descuidar las acciones planificadas.

La autoridad pidió a los directores de los hospitales Regional y Belén ver cómo se puede capacitar a profesionales de Salud en el manejo de los equipos de las camas UCI, con los internistas o emergencistas que los operan. “En Lima se ha adoptado la decisión propuesta desde La Libertad, de capacitar a los alumnos de Medicina, de residentado R2 y R3”, explicó.

Después, la gerente regional de Salud, Kerstyn Morote, expuso los avances de lo acordado la semana anterior, la responsable de Epidemiología de la Geresa, Ana María Burga, presentó un informe con la evolución de la pandemia en la región, y el gerente general Rogger Ruiz explicó lo relacionado al aprovisionamiento de oxígeno medicinal.

Respecto a las nuevas camas UCI, se explicó que 7 fueron instaladas y ya están funcionando en el Hospital Belén y las otras 4 en el Regional Docente, desde el viernes último.

HOSPITAL BELÉN

La directora del hospital Belén, Rosa Hernández dijo que tenían solo 3 camas UCI y ahora hay 10; y que están terminando el proyecto de remodelación de la Sala UCI General, donde se atenderá enfermedades no covid-19 y se termina este fin semana con una inversión aproximada de S/ 5 millones incorporando 4 cuatro camas UCI no covid a las 6 que habían, sumando 10 camas UCI no covid-19.

“Tenemos 10 camas UCI covid-19 y habrá 10 camas UCI no covid para otras patologías”, dijo, precisando que el nosocomio tiene 311 camas en total y que en emergencia y no covid están al 90% de atención, quedando poco espacio en pediatría y materno, que están al 70% de ocupación. La nueva área no covid será entregada este viernes y se verá si hay alguna observación, caso contrario la próxima semana estaría funcionando este nuevo ambiente.

En cuanto al oxígeno medicinal, indicó son atendidos por una empresa y por ahora no tienen problemas ya que tienen un isotanque que abastece a la red de camas UCI y una planta de 14 m3 de Respira Perú, pero como creció el área de pacientes desde el primero de abril, con personas en estado crítico que requieren ventilación mecánica, se está duplicando la necesidad a 1,260 m3 por día, pero tomarán las precauciones del caso con balones.

HOSPITAL REGIONAL

Por su parte el director (e) del hospital Regional, Augusto Salazar, refirió que el pasado sábado incrementaron 4 camas UCI covid-19, contando ahora con 26 y que, de acuerdo a la disponibilidad de personal, a fines de mes se podría incrementar otras 6, pasando a tener un total general de 236 camas, entre hospitalarias, para pacientes moderados, y UCI covid-19.

“No tenemos problemas de oxígeno medicinal por ahora. El proveedor nos está recargando el isotanque regularmente”, manifestó.

Respecto al Centro de Atención Temporal (CAT) Ramón Castilla, dijo que hay 50 camas conectadas a una red abastecida con isotanque y otras 50 camas son atendidas con equipos CPAD. “Recién recargaron el depósito y no tenemos, por ahora, problemas de suministro”, acotó.

Hay 4 mil m3 de oxígeno para atender directamente los 50 puntos de red, pero se va a incorporar las 50 camas restantes y se necesitará incrementar el suministro. En tanto se está atendiendo a pacientes leves y moderados con concentradores, para utilizar lo menos posible el oxígeno del isotanque. “Gracias a la Reconstrucción Con Cambios estamos recibiendo cada mes 5 mil 3 de oxígeno, pero se debe incrementar ese flujo cada 15 días”, expresó.

COMPRA DE 100 EQUIPOS CPAD

Adelantó, por otra parte, que con recursos propios están adquiriendo 100 equipos CPAD Presión Positiva Continua, por sus siglas en inglés), para atender con ventilación a pacientes leves a moderados que ingresan al hospital. Igualmente dio a conocer que han incrementado algunas plazas en importantes especialidades.

