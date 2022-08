Inauguran hospital Bicentenario de Essalud, en Chao

Atendiendo al gobernador regional Manuel Llempén Coronel y autoridades ediles de Virú, para que la provincia cuente con un hospital del Minsa de nivel II-2, el presidente de la República, Pedro Castillo, pidió al ministro de Salud enviar un equipo técnico para que atienda el pedido y evalúe a los establecimientos médicos que tiene La Libertad

Fue al inaugurar el Hospital Bicentenario de EsSalud, en el distrito de Chao, hecho con inversión de más de S/ 26 millones, que cuenta con 56 camas hospitalarias y 16 módulos en los que se atenderá a pacientes covid y no covid en régimen ambulatorio o de internamiento, con fines de prevención, promoción, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de 19 753 asegurados adscritos al distrito y a unos 37 mil asegurados de la provincia de Virú.

El establecimiento fue instalado con una tecnología funcional que permite una gran capacidad de atención. Es el cuarto en su clase en el país y cuenta con 160 profesionales de la salud de los que 35 son médicos, 42 enfermeros, 42 técnicos en enfermería, 6 obstetras, 7 tecnólogos médicos y 2 nutricionistas, entre otros.

“El presidente Castillo manifestó ayer en Trujillo su compromiso de que antes del 8 de septiembre está firmando la reactivación y destrabe de la III etapa de Chavimochic”, dijo Llempén, pidiendo luego un hospital de nivel II-2 del Minsa para la provincia de Virú y que se autorice la primera ciudad planificada en Coscomba.

Aquí en épocas de cosecha hay más de 100 mil trabajadores activos que inician sus labores desde muy temprano. Son los artífices de todos los ingresos que tiene la provincia y aportes al Tesoro Público y necesitan ser atendidos, agregó.

Virú ocupa un lugar estratégico para comunicar a Lima con el norte del país y viceversa y necesita un hospital II-2 para atender emergencias sin tener que ir a Trujillo. Hay empresarios que pueden hacerlo mediante obras por impuestos, explicó.

CIUDAD COSCOMBA

“Cada día hay mil viajes de buses que trasladan trabajadores de Trujillo a Virú a laborar en los campos de agroexportación y para llegar a la 7 de la mañana deben despertar a las 3 de la madrugada, perdiendo tiempo valioso para estar con sus familias. Eso no es bienestar”, dijo.

Por eso le pedimos que requiera a la Superintendencia de Bienes Nacionales que las más de 600 hectáreas proyectadas para la creación de la ciudad Coscomba las destinen a la ciudad satélite. Esa población trabajadora necesita estar cerca de su centro de labores, recalcó

El Mandatario de la República indicó en respuesta que la política general de su gobierno es dar la mayor importancia a las demandas del país, en unidad con el pueblo que paga sus contribuciones. Eso tiene que revertirse en salud y educación, enfatizó.

¿De qué sirve tener salud y educación si no hay seguridad? Lo que tenemos que mirar es los problemas más emergentes. La inseguridad ciudadana no puede seguir avanzando mientras estamos en confrontaciones inútiles que no le sirven al país. Hay que dar seguridad a la familia. Hay que acabar con los delincuentes que amenazan día a día y deja en orfandad a familias del pueblo peruano. Hay que acabar con el flagelo de la corrupción, señaló.

Castillo pidió al presidente de EsSalud atender el pedido del alcalde distrital de Chao de dotar con un banco de sangre al hospital inaugurado. Si ponemos un hospital y no tiene banco de sangre habrá que ponerle. Si hay un hospital y no tiene ambulancia hay que atender eso. No podemos seguir postergando a los lugares del país donde no hay presencia del Estado, indicó.

“Nuestro compromiso es hacer realidad el tema de Chavimochic. Acá vengo a reafirmar el compromiso con La Libertad. Ayer nos jalaron las orejas y nos dijeron: ya no queremos bonos, queremos chamba, queremos trabajo y vamos a destrabar los proyectos que puedan generar empleo a la población”, acentuó en otra parte de su intervención.

TELEFÓNICA

El presidente saludó a la empresa Telefónica, que hace menos de 24 horas ha dispuesto pagar al pueblo peruano la deuda que tenía. “Son conscientes que le deben al país y hoy están dispuestos a pagar. Esa deuda no irá a los bolsillos del presidente sino a generar empleo y a Salud y Educación”, precisó, pidiendo finalmente a los agroexportadores seguir invirtiendo.

