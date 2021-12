Huamachuco: Responsabilizan a pastor evangélico por muertes en cerro el Toro

Deudos increparon a líder religioso por las muertes de sus familiares y exigieron justicia a congresistas durante la sesión de la Comisión Especial Multipartidaria de Protección a la Infancia del Congreso en Huamachuco.

En el ojo de la tormenta terminó el pastor Oswaldo Alva Polo, líder de la iglesia Lazos de Amor, tras ser acusado públicamente por deudos de las víctimas que encontraron la muerte al inhalar gases tóxicos en un socavón ilegal en el cerro el Toro, Huamachuco, en la provincia de Sánchez Carrión.

Los desgarradores testimonios se hicieron públicos durante la Primera Sesión Descentralizada de la Comisión Especial Multipartidaria de Protección a la Infancia del Congreso de la República realizada el último lunes con la participación de cuatro congresistas que llegaron hasta Huamachuco para recoger información sobre la explotación infantil en esta zona del país.

“El señor Alva Polo no le daba cascos ni botas a quienes trabajaban para él. Mi papá tenía que comprar su casco. No le daban nada. Yo vi como sacaron a mi papá muerto del socavón. Yo debo vender gelatina para ayudar a mi hogar. Mis hermanas gemelas y yo tenemos muchas carencias porque mi papá murió. Al señor Alva Polo no le importa. Él sigue como pastor de su iglesia”, relató la hija de uno de los fallecidos por esta ilícita actividad.

La menor y su madre Martina Rodríguez Cruz esperan justicia desde hace 2 años y exigieron ser escuchadas por las congresistas de la Comisión. Martina Rodríguez, olvidándose de sus miedos por las amenazas que recibe en Huamachuco, exigió justicia e hizo frente al líder religioso ante una audiencia con autoridades presentes. Las legisladoras quedaron sorprendidas cuando la fémina reveló que el religioso habría intentado darle dinero para que no lo denunciara por la muerte de su conviviente asfixiado por gases tóxicos en el 2019.

“Ese señor Alva Polo me ofreció pagar la deuda de mi casa si no lo denunciaba. Después se negó a hacerlo. Iré hasta el final porque tengo pruebas de que mi conviviente trabajó para él. No baje la cara señor. Usted sabe que digo la verdad”, le increpó de forma contundente.

En la reunión, el consejero Greco Quiroz, presidente de la Comisión de Minería, Energía y Minas del Consejo Regional de La Libertad, identificó a Alva Polo y a Jorge Espejo Moreno como los principales mineros ilegales de Huamachuco. Ambos se hicieron presentes a la reunión como autoridades del caserío de Shiracmaca y trataron de negar las acusaciones en su contra y de la desoladora realidad que impera en el lugar.

“El caso conmocionó a toda la región y por eso la Fiscalía emitió acusación por homicidio en contra de los presuntos responsables: el pastor Osvaldo Alva Polo y de su socio Luis Reyes Ríos. La existencia de sólidos medios de prueba en contra de ambos, formalizaron la acusación por la comisión del delito de homicidio ante el Juzgado de Investigación Preparatoria de Huamachuco”, refutó Quiroz.

A la sesión también acudió Jorge Espejo Moreno, dueño de Minerals Doña Julia, empresa ilegal que ha sido clausurada por la Gerencia Regional de Minería y retirada del Reinfo, quien al escuchar los testimonios quedó en silencio.

En la reunión participaron el alcalde de Huamachuco, Robert Contreras Morales; la gerente regional de Desarrollo e Inclusión Social, Tania Baca; la representante de la Fiscalía de Trata de Personas, María Carmela Horna Torres; el jefe de la Defensoría del Pueblo de La Libertad, José Luis Agüero Lobatón; el gerente regional de Educación. Todos los presentes en la audiencia tienen el compromiso de que el pedido de justicia no se quede en el olvido.

Dato. Oswaldo Alva Polo es uno de los investigados por ser supuestamente el propietario del terreno donde estaba el socavón en cuyo interior fallecieron ocho mineros por inhalación de gases tóxicos en el cerro El Toro en el 2019. Alva rechaza las acusaciones y asegura no ser propietario del área donde ocurrió la tragedia y que no tenía socavón alguno.

Comentarios