Hospitales y clínicas se niegan a realizar hemodiálisis a dos ancianas por covid-19

(Trujillo).- Desesperados y con angustia viven los familiares de la señora Santos Naval Salazar (70) y de la señora de iniciales I.S.M. (63), quienes por sufrir enfermedades como insuficiencia renal crónica y diabetes e hipertensión, respectivamente, necesitan con urgencia que les realicen el procedimiento de la hemodiálisis.

En el caso de la señora Naval Salazar, le vienen realizando este tratamiento desde hace siete años. Principalmente en el hospital Virgen de la Puerta (Huerta Grande) y luego fue traslada hacia la clínica Biotec Dial. En este último se negaron a realizarle debido a que relacionaron algunos de sus síntomas con covid-19, según familiares; enviándola al hospital Regional Docente de Trujillo. Aquí le hicieron la prueba molecular, pero aún no obtienen los resultados.

“En el Regional no la están atendiendo y tampoco le quieren realizar la hemodiálisis porque la máquina está averiada. Nos han pedido pañales entre otras cosas, porque no nos dejan ingresar. Un familiar ha logrado ingresar para verla y se encuentra desatendida, sin sus cambios de pañales que requiere. Nos preocupa mucho porque su diálisis debe ser interdiaria, y desde el último viernes pasado no le realizan”, aseguró su hija, Flor Ubillus.

Por su parte, la señora de iniciales I.S.M. el pasado 9 de junio, con una prueba rápida dio positivo a covid-19. Por ello, en la clínica Biotec Dial tampoco la quieren atender, por temor al coronavirus, a pesar de contar con los equipos necesarios. Aunque ella se encuentra estable con esa enfermedad, requiere con urgencia que le realicen la hemodiálisis tres veces a la semana. Tanto clínicas, como el hospital Belén y Regional no le realizarán dicho procedimiento. Actualmente se encuentra en casa aislada.

Ambas viven en el distrito La Esperanza. Para cualquier ayuda, puede comunicarse con los familiares de la señora Naval al 902 119 106; y con los familiares de la señora I.S.M., al 943 239 533.

