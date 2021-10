Hospitales van recuperando atención especialmente en el Belén y Regional

(Trujillo).- La pandemia no se ha ido, pero considerando que los casos de contagios y emergencias han bajado ostensiblemente los establecimientos hospitalarios de nuestra localidad van recuperando su atención casi normal, es decir atendiendo enfermedades no covid-19, manifestó el vicegobernador regional Ever Cadenillas.

No se descuida lo que concierne a la pandemia, la tercera ola puede estar a la vuelta de la esquina, por eso la directiva del gobernador regional Manuel Llempén es aprovechar este espacio para mejorar la infraestructura, equipamiento y mantenimiento de los bienes que por estar operando las 24 horas del día y 7 días de la semana tuvieron fallas, explicó.

Hay especial esmero en acelerar el proceso de vacunación contra la covid-19. Es la única manera de salvar la vida en esta coyuntura. Seremos una de las primeras regiones del país en lograr la inmunidad de rebaño, pese a ser la tercera con mayor población, añadió.

Se creció mucho en producción de oxígeno medicinal. Hoy hay plantas operativas que por la baja demanda solo funcionan un día a la semana, atendiendo pedidos que van acumulando, esto por los altos costos de la energía eléctrica; y la próxima semana se inaugura la planta criogénica de Pacasmayo, que llenará poco más de 300 balones de 10 m3 cada día.

BELÉN

Recordó que la población tenía miedo ir a los hospitales ante cualquier dolencia en los días más difíciles de la pandemia, por temor a contagiarse. Hoy eso está cambiando y los establecimientos sanitarios están recuperando sus niveles de atención pre pandemia.

En el Hospital Belén, solo en septiembre, intervinieron en 549 cirugías y están atendiendo consulta externa en casi la totalidad de especialidades que ofrecen, lo que ayudó a bajar la atención en emergencias. “Me informaron que están al tope en uso de camas de cirugía y de UCI, y que el 90% del personal asistencial regresó a laborar presencialmente”, dijo.

HOSPITAL REGIONAL

En el caso del Hospital Regional Docente, que estuvo asignado exclusivamente a la atención de pacientes covid-19 también se está volviendo paulatinamente a la ‘normalidad’. Eso es lo que nos ha informado su director, César Fernández Sánchez, agregó Ever Cadenillas.

Esta semana el nosocomio tenía 21 pacientes en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) intubados: 8 eran de covid-19 y 13 no covid; y tenían camas libres. En septiembre habían atendido 309 cirugías. 5 fueron por casos de coronavirus y el resto no covid-19.

En el Regional se volvió a abrir la emergencia, el área de partos y se atiende craneotomias, entre otros. Antes se hacían 500 a 600 cirugías, ahora 300. Abriendo cirugía de día, lo que se hará pronto, se espera regresar a promedios pre pandemia.

Se han reactivado los servicios de consulta externa con más de 10 mil atenciones. Se reactivó el área de hospitalización de multidrogo resistentes, que son los más afectados por la TBC, y hay 6 pacientes actualmente.

También se abrió parcialmente el área de Salud Mental, con 6 pacientes, incluido un extranjero. Se han distribuido 1200 retrovirales a pacientes con VIH, incluyendo a 60 niños; también se atiende a 69 niños con problemas neurológicos.

