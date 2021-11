Hospital itinerante tendrá Gobierno Regional La Libertad

Para atender a miles de familias de zonas urbano marginales y rurales.

A partir de enero del próximo año el Gobierno Regional La Libertad pondrá en funcionamiento un hospital itinerante en el que se atenderá las especialidades con mayor demanda de servicios, como son: Medicina Interna, Ginecología, Pediatría y Cirugía, yendo a zonas urbanos marginales y rurales dijo el gobernador Manuel Llempén Coronel

Ahora que bajó el temor de ir a los hospitales por la covid-19, hay un desembalse de demanda de consultas por otras enfermedades y las personas están yendo al Belén y Regional, produciéndose una alta demanda de citas para chequeos o atenciones diversas.

Contar con este hospital itinerante ayudará a descongestionar esta necesidad de servicios médicos que hay, principalmente en la población de escasos recursos económicos. Este hospital se trasladará por toda la región, llevando especialistas y medicina. “Vamos a contratar el personal necesario para sacar adelante este programa e ir en busca del paciente que necesita un servicio de salud”, aseguró el mandatario regional.

Esto ayudará a disminuir la demanda de citas y atención de servicios médicos especializados en zonas alejadas de las ciudades, promoviendo el acceso universal y oportuno a la salud.

VACUNACIÓN CASA POR CASA

Por otra parte, reiteró que alistan equipos de vacunación para salir casa por casa a inocular a quienes aún no fueron atendidos. Vamos a hacer un barrido, casa por casa, buscando a las personas que faltan vacunar contra la covid-19.

Lamentó que haya personas que apelando a su derecho digan que no quieren vacunarse, poniendo en riesgo la vida de muchos más si es que llegan a contagiarse, como sería lo más probable. “No se puede decir nadie va a afectar mi derecho. Sabemos que eso es voluntario, pero el derecho de una persona termina donde comienza el de los demás”, expresó.

LOCAL SEGURO

Hizo un llamado a dueños de restaurantes, hoteles, empresas de transporte, malls, entre otros, a sumarse a la campaña de la Gerencia Regional de Salud y municipalidades, promoviendo la entrega de un certificado y el sticker ‘Local Seguro’, indicando que al interior todo el personal ya tiene sus dos vacunas contra la covid-19; que hagan un descuento a clientes que ya recibieron sus dos vacunas y que no permitan el ingreso de quienes aún no lo hacen.

Ellos pueden tomar la decisión de que quienes ingresan a sus locales tengan sus dos vacunas. Uno tiene el derecho de decidir si recibe o no la vacuna, pero no puede asistir a un local donde los propietarios no permiten el ingreso de quienes no se han vacunado. “El derecho individual no está por encima del derecho común”, remarcó.

LO DENUNCIARON

Llempén, dijo que fue denunciado ante el Ministerio Público por Violación a la libertad personal, Discriminación y Abuso de autoridad, junto a la gerente de Salud, Kerstyn Morote, por un integrante del colectivo Abogados por la Verdad, por declarar que se proyecta la imposición de vacunas a postulantes a la UNT, la exigencia de carné de vacunación a quienes ingresen a entidades públicas y privadas, así como por pedir una ordenanza al respecto.

Comentarios