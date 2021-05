Hospital Belén de Trujillo inauguró nueva Unidad de Cuidados Intensivos

En el marco del 470° aniversario de fundación del Hospital Belén de Trujillo, el Gobierno Regional de La Libertad (GRLL) inauguró la nueva Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de dicho nosocomio, con una inversión de más de S/ 5 millones y que a partir de la fecha pone a disposición 10 camas para pacientes no COVID-19.

El gobernador regional Manuel Llempén Coronel llegó hasta el establecimiento de salud junto al gerente general del GRLL, Rogger Ruiz, y la gerente regional de Salud, Kerstyn Morote, para poner en servicio esta nueva área y dar un merecido reconocimiento al personal de salud que hoy hace frente a la pandemia. “Se pasó de 6 camas UCI a tener 10; todas para servicio no COVID. Sin embargo, también tenemos un espacio para dar tratamiento post COVID”, dijo.

Señaló también que ya ha dado las indicaciones para verificar un espacio en el nosocomio donde crecer hacia arriba y tener una torre con diversos servicios de salud. “Aquí estamos haciendo un trabajo permanente, con el gran objetivo de velar por la salud y la vida de los liberteños”, mencionó.

El proyecto del GRLL no solo contempló la remodelación del área UCI no COVID sino también la adquisición de 6 Kits UCI (camas, ventiladores, monitores multiparámetros, aspiradores de secreción, etc.). Como parte de estos trabajos también está contemplado el mejoramiento de los ambientes de Farmacia y Emergencia, que estarían culminando a fines de mayo. Actualmente el proyecto en su conjunto tiene un avance del 70%.

La directora del hospital Rosa Hernández Bracamonte agradeció la apuesta del gobierno regional por invertir en los servicios de salud. Resaltó que este nosocomio también cuenta con 11 camas UCI donde hoy se atiende a pacientes con coronavirus.

Comentarios