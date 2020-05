Hogares no incluidos en bonos podrán inscribirse por plataforma la próxima semana

“La plataforma estaría lista entre el 9 y 10 de mayo” dijo la ministra Ariela Luna.



Informó que aquellos hogares que no figuren en ninguna lista de beneficiarios, y que requieran el subsidio económico, podrán inscribirse en una plataforma web que el Midis habilitará la próxima semana, según anunció la titular del Midis, Ariela Luna.

“Se está diseñando una plataforma digital donde podrán inscribirse, el 9 o 10 de mayo, para que las personas que no se encuentren en ningún bono puedan inscribirse. Hay que señalar que el bono es por hogar y no por persona. Si algún miembro de mi hogar ya recibió algún bono anterior, ya no será beneficiario”, comentó en entrevista en RPP.

Comentarios