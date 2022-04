Gobierno Regional de La Libertad construirá y mejorará 17 locales educativos este año

Con inversión de más de S/ 87 millones.

Ratificando que para el gobernador regional Manuel Llempén Coronel, Educación es uno de los sectores priorizados en la gestión, este año el Gobierno Regional de La Libertad invertirá unos S/ 87 millones de soles para la construcción y mejora de 17 locales de escuelas e institutos de diversos lugares.

“Hay una gran brecha de infraestructura en Educación, Salud y carreteras, la que no puede ser atendida en su totalidad por falta de recursos económicos, pero se están haciendo los mejores esfuerzos para ir cambiando esa realidad heredada en el tiempo”, dijo Rogger Ruiz Díaz, gerente general de esta entidad.

Además, se van a dejar listos a fin de año unos 90 perfiles y expedientes técnicos para que se ejecuten a partir del 2,023.

Como se sabe, el Gobierno Nacional sigue manejando el 70% de los recursos económicos del país y para la construcción de nuevos locales escolares, establecimientos de salud o carreteras hay que hacer gestiones para que a través de Pronied (Educación), Pronis (Salud) o Provías (MTC) se atiendan estas necesidades.

Este año, de su presupuesto, el gobierno regional está asignando una partida jamás hecha históricamente, para atender la construcción o mejora de 17 instituciones educativas.

“La Libertad tiene 5,480 instituciones educativas y 360 establecimientos de salud”, explicó el funcionario.

En Educación, hay 1,800 locales cuya propiedad no está saneada, es decir la propiedad del terreno no está en Registros Públicos a nombre del Estado y no se puede invertir en ellos, por lo que se ha empezado un programa de saneamiento en escuelas del ande.

De las intervenciones a realizar este año, están en proceso de licitación para adjudicar a las empresas que las ejecutarán la Creación del servicio educativo de educación inicial en los centros poblados Taulish, Fortaleza Andina, Hacienda Alpamarca, Villa Florida, Olgoyaco, Cajaspampa y Tinyabamba, de los distritos de Chillia, Huancaspata, Parcoy, en Pataz.

En Pataz, también se hará el Mejoramiento de la I.E. César Vallejo (Buldibuyo) y de la I.E. N° 81034 – José María Arguedas (Tayabamba); en Julcán el Mejoramiento de la I.E. de primaria y secundaria San Juan Bautista; y en Otuzco la Creación del servicio de educación inicial en la I.E. N° 80273 del centro poblado Chapigual, del distrito de Huaranchal.

En Trujillo, la Creación de los servicios de educación inicial en la I.E. N° 2256, en el AA.HH. Pedro Ordoñez, en El Porvenir; de la I.E. N° 2222, de Villa Santa María; de la I.E. N° 2265 de Valle Sol, de Laredo; de la I.E. N° 2257, del Barrio 4A, de Alto Porvenir.

También el Mejoramiento y ampliación del servicio de educación inicial, primaria y secundaria en la I.E. N° 80829 – José Olaya, de La Esperanza; y se elaborará la IOAAR para el nuevo local del Instituto Nueva Esperanza.

SALUD Y CARRETERAS

En Salud, el gobernador Manuel Llempén está gestionando en Lima el presupuesto necesario para los nuevos locales de los hospitales Santa Isabel (El Porvenir), Tomás Lafora (Guadalupe) y el de Virú, así como más recursos para este sector; y que se ejecute lo proyectado en el mejoramiento, rehabilitación y asfaltado de carreteras, donde el MTC debe intervenir en 1,600 km de vías de nuestra región, agregó finalmente.

