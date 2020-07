Frepap pide a congresistas recapacitar y votar a favor de reforma para que sentenciados no postulen

La congresista María Cristina Retamozo, vocera alterna de la bancada del Frepap, pidió que se efectúe la segunda votación del dictamen que impide postular a los sentenciados por delito doloso a fin de que entre en vigencia para las elecciones de 2021. Además, aclaró que su bancada respaldará el dictamen en la segunda votación.

“Esperamos que se logre, pido a los congresistas a que recapaciten y voten a favor del dictamen para que se aplique en las elecciones del 2021; ya habían votado a favor, no sé qué paso después, para la segunda votación no había los votos”, apuntó. Agregó que se debe aprobar los impedimentos para postular, porque todos esperan que en las próximas elecciones no participen las personas que tienen sentencias.

Según la vocera alterna del Frepap, ese tipo de candidaturas hace que los partidos políticos pierdan la credibilidad y el respeto de la ciudadanía. Asimismo, la congresista recordó que esta reforma formó parte de la campaña electoral de los partidos políticos.

Cabe recordar que el pleno del Congreso pospuso la segunda votación de esta reforma constitucional, luego de que varios parlamentarios que habían votado a favor en primera votación, expresaron su desacuerdo cuando se iba a poner a segunda votación.

CONGRESO NO FIRMÓ

Los condenados por corrupción en primera instancia podrán postular para las elecciones del 2021, luego que las bancadas de Alianza para el Progreso, Fuerza Popular, Unión por el Perú y Podemos Perú, se negaran a firmar la exoneración del dictamen que prohibía a los sentenciados por delitos contra la administración pública postulen a cargos públicos, ‘bloqueando’ que la propuesta sea debatida y votada en el pleno del Parlamento.

Comentarios