Exportaciones de La Libertad alcanzaron récord histórico en el 2020

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) informó que las exportaciones de la región La Libertad en el 2020 alcanzaron los US$ 3 186 millones, la cifra más alta de su historia, gracias a las mayores ventas de oro (+35%) y frutas (+11%).

La Libertad es la tercera región del interior que más contribuye a las exportaciones totales del país (8% del total) después de Ica y Arequipa, siendo los sectores que más aportan el agropecuario (50%) y la minería (42%).

Del mismo modo, es la tercera región del interior que más contribuye a las exportaciones no tradicionales del país (12% del total) después de Piura e Ica. Desde el 2018, las agroexportaciones se han convertido en la principal fuente de divisas de la región, desplazando a la minería.

CANASTA EXPORTADORA

La oferta exportadora de La Libertad es diversificada, siendo los principales productos exportados el año pasado: el oro y los arándanos. Los envíos del oro ascendieron a US$ 1 278 millones, lo que representó el 40% de la exportación total de la región, mientras que los envíos de arándano ascendieron a US$ 595 millones, lo que representó el 19% de las exportaciones. La Libertad es la principal región exportadora de arándano, con una participación del 58% en el total exportado de dicho producto por el Perú.

“Es importante mencionar que, en el 2020, la exportación de oro creció 35% favorecida por el aumento en el precio, y la exportación de arándano aumentó 12% gracias al aumento de la oferta exportable. Los principales destinos del oro y el arándano exportado fueron Canadá (58% del total) y Suiza (28%) en el primer caso, y EE.UU. (57%) y la Unión Europea (25%) en el segundo”, sostuvo el Mincetur.

LA LIBERTAD PRIMER AGROEXPORTADOR

La Libertad es la primera región agroexportadora del Perú (inc. químicos derivados del agro). En 2020, las exportaciones agropecuarias de La Libertad registraron un valor récord (US$ 1 591 millones) que representó el 21% de las agroexportaciones totales del país, ascendentes a US$ 7 547 millones (sin incluir productos químicos derivados del agro).

El 68% de las agroexportaciones de La Libertad son productos frescos, principalmente frutas; 15% conservas, principalmente espárrago; 4% productos congelados; y, 13% otras formas procesadas, entre ellas, alimento balanceado y azúcar. En los últimos cinco años, la participación de los productos frescos en las agroexportaciones de la región creció de 39% a 68%.

Cabe mencionar que en el 2020, las exportaciones de productos frescos aumentaron 10% gracias a la mayor venta de mandarina (+136%), arándano (+11%) y palta (+10%). También destaca cebolla (+134%) y banana (+30%). Los productos congelados aumentaron 8% gracias a la mayor venta de arándano (+325%) y mango (+13%), y la exportación de conservas vegetales creció 2% gracias a la mayor venta de pimiento (+27%). Es importante indicar que uno de cada tres productos agrícolas que la región exporta es manufacturado, principalmente conservas vegetales (espárrago, alcachofa y pimiento).

CINCUENTA DESTINOS PARA LAS EXPORTACIONES

En 2020, las exportaciones liberteñas llegaron a cincuenta destinos, destacando Estados Unidos (27%) y Canadá (24%), donde se envía principalmente arándano y oro, respectivamente.

“El desempeño exportador de la región (+12%) obedeció a las mayores ventas a Canadá (+943%: oro), la UE (+13%: frutas), Reino Unido (+22%: frutas) y Hong Kong (156%: arándano)”, explicó Mincetur.

DATOS

En el 2020, un total de 261 empresas de La Libertad llegaron a exportar, con una participación importante de MIPYMEs.

Tras alcanzar récord en 2019, la exportación pesquera bajó 3% en 2020 debido a las menores ventas de aceite de pescado (-3%) y harina de pescado (-3%) debido a la menor disponibilidad de anchoveta (veda).

La Libertad cuenta con el Plan Estratégico Regional Exportador (PERX), el cual prioriza las cadenas de productos agroindustriales (berries, espárrago, palta, cebolla, hongo, plátano), productos andinos (haba, mashua, quinua, tarwi), moda de vestir (accesorio de cuero, artesanías, textiles), metal mecánico y servicios.

