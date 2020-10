Essalud La Libertad instaló el Sub Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo

(Trujillo).- Con la finalidad de promover una cultura de prevención en el entorno y ambiente laboral y bienestar físico, mental y social de sus trabajadores en estos tiempos de pandemia, la Gerencia de EsSalud La Libertad a través de la oficina de Recursos Humanos juramentó al Sub Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, conformado por titulares y suplentes del empleador y de los trabajadores de la gerencia de la Red Asistencial La Libertad, lo informó el doctor José Luis Carranza Castillo Gerente de esta institución.

Mediante resolución N° 587-G-RALL-ESSALUD-2020, este sub comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Gerencia, juramentaron representando al empleador los siguientes funcionarios: Lic. Luis Felipe Moreno Sotelo, Ing. Juan Carlos Ramírez Grau, doctor Jorge Luis Serquén Calvanapón, coordinador del Salud ocupacional, doctora Mónica Zúñiga Cóndor, Sr. Julio Figueroa Quintana y abogado Hernani Vizconde Roncal, así mismo los representantes de los trabajadores como titulares son: Ing. Melvin Urbina Acevedo, Presidente, abogado Enrique Alarcón Melly, secretario, bióloga María Elena Mendoza Chayguaque, como suplentes Contadora Pública Bertha Corbera Goicochea, Ing. Dante Angulo Collantes y Lic. Ivonne Aranguri Pinchi, todos trabajadores administrativos de la gerencia.

Este sub comité fue juramentado por el doctor José Luis Carranza Castillo, Gerente de la institución, luego de recibir su resolución y sus chalecos institucionales, que fue con todos los protocolos de bio seguridad frente a la pandemia que vivimos.

Por su parte el Ing. Melvin Urbina Acevedo, presidente del sub comité dijo “como trabajadores tenemos la responsabilidad de trabajar de manera segura y protegernos y no poner en peligro a otros, debemos conocer nuestros derechos y participar en la implementación de medidas preventivas, agregó que más vale prevenir que lamentar, considero que lo ideal sería eliminar los riesgos con la prevención, pero nadie puede prevenir algo que no conoce” puntualizó.

Finalmente el Ing. Juan Carlos Ramírez Grau, Jefe de Recursos Humanos e integrante del sub Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, agregó que este comité fue elegido a través de elecciones virtuales, con la participación de todos los trabajadores administrativos y se conforma de acuerdo al cumplimiento de la ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, el funcionario recalcó sobre la importancia de mejorar el registro de daños de los eventos que suceden en el ámbito laboral para generar las normas contra los riesgos y daños laborales.

Comentarios