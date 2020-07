Entregan resoluciones a nuevos decanos de facultades de la UNT

(Trujillo).- Esta mañana, en la sala de sesiones del Local Central, la Universidad Nacional de Trujillo realizó la ceremonia de entrega de resoluciones rectorales a los nuevos decanos de 12 facultades de esta casa superior de estudios.

Esto en el cumplimiento de la Resolución Rectoral N° 0573-2020/UNT, mediante la cual se dispone encargar a los docentes, que cumplen con los requisitos legales, las funciones de Decano en las facultades asignadas a partir del 1 de julio hasta la elección del titular.

El Rector de la UNT, Dr. Carlos Vásquez Boyer indicó que la designación de los nuevos decanos fue bajo la decisión de los miembros de la Asamblea Universitaria, quienes le cedieron la potestad para realizar las encargaturas respectivas.

“Este hecho es importante ya que fortalece la gobernabilidad en la UNT. Todas las acciones que puedan tomar los decanos serán conocidas por nosotros a los efectos de implementarlas, como también las nuestras serán conocidas y/o ejecutadas a través de los decanos; por eso, ellos tienen la gran responsabilidad que la conducción de la universidad empiece a través de las nuevas decisiones y sobre todo enfrentando el gran reto de la educación virtual”, agregó.

Siendo así, los decanos designados son: Dra. Rosa Adriana Chu Campos en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, Dr. Luis Enrique Coronado Tello en la Facultad de Ciencias Sociales, Dr. Ervando Guevara Guevara en la Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación, Dra. Esther Justina Ramírez García en la Facultad de Enfermería, Dr. William Antonio Sagástegui Guarniz en la Facultad de Farmacia y Bioquímica, y el Dr. Ranulfo Donato Cárdenas Alayo en la Facultad de Ingeniería.

Asimismo, el Dr. Mario Esven Reyna Linares en la Facultad de Ingeniería Química, Dr. Luis Alberto Concepción Urteaga en la Facultad de Medicina, Dr. Santiago Néstor Bocanegra Osorio en la Facultad de Ciencias Económicas, Dr. Teódulo Jenaro Santos Cruz en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Dr. Víctor Javier Vásquez Villalobos en la Facultad de Ciencias Agropecuarias, y la Dra. Teresa Etelvina Ríos Caro en la Facultad de Estomatología.

En el caso del decano de la Facultad de Ciencias Biológicas y del director de la Escuela de Posgrado continuarán ejerciendo los cargos pues sus mandatos recién concluyen el 6 de setiembre del 2020.

Es preciso mencionar que la ceremonia protocolar se realizó bajo el estricto cumplimiento de los protocolos de bioseguridad que implementó la referida universidad.

AGRADECIMIENTO

El Rector Carlos Vásquez Boyer expresó el agradecimiento institucional a los decanos que se desempeñaron hasta la fecha por su invalorable apoyo e importante labor ejercida durante su período de gestión. Los decanos salientes son Dr. Gilberto Méndez Cruz, ex decano de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas; Dr. Carlos Borrego Peralta, ex decano de la Facultad de Ciencias Sociales; Dr. Carlos Tello Pompa, ex decano de la Facultad de Enfermería; Dr. Pedro Alva Plasencia, ex decano de la Facultad de Farmacia y Bioquímica; Dr. Hermes Sifuentes Inostroza; ex decano de la Facultad de Ingeniería; Dr. Enrique Calmet Reyna, ex decano de la Facultad de Ciencias Económicas, Dra. Ena Carnero Arroyo, ex decana de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y Dr. Anselmo Carrasco Silva, ex decano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias.

Igualmente, la misma Resolución Rectoral N° 0573-2020/UNT dejó sin efecto las funciones de todos los directores de las Escuelas Profesionales, Unidades de Investigación, Unidades de Posgrado y Segundas Unidades de Especialidad Profesional de cada facultad, sean titulares y/o encargados, debiendo los decanos nombrar a la mayor brevedad a las nuevas autoridades.

