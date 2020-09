Ejecutan conservación preventiva y acondicionamiento turístico en Huaca de La Luna

El Ministerio de Cultura, a través de la Dirección Desconcentrada de Cultura de La Libertad informó que de acuerdo a lo programado se avanzan los trabajos de conservación preventiva y acondicionamiento turístico en Huaca de La Luna, distrito de Moche, provincia de Trujillo, región La Libertad.

El director de la DDC La Libertad, Jhon Juárez Urbina y el director del Proyecto Huacas de Moche, Ricardo Morales Gamarra, inspeccionaron esta mañana los avances de los trabajos que se ejecutan después de más de 6 meses de paralización producto de la pandemia.

“Es importante no desatender este emblemático sitio arqueológico ya que cuenta con murales polícromos donde el color es un elemento muy esencial de su atractivo y necesita un tratamiento continuo de ahí la importancia de este trabajo que evita un deterioro acelerado en cuanto a su conservación”, indicó Jhon Juárez Urbina.

Los trabajos consisten en mantenimiento de relieves, acceso turístico, control meteorológico, monitoreo y mantenimiento de cubiertas. Al finalizar se habilitarán nuevos y atractivos espacios para la visita turística.

Nueva oferta turística

Se interviene en dos patios ceremoniales, uno conocido como el de las serpientes enroscadas que está en la plataforma Uhle y el patio de los ocelotes que está en el extremo norte del templo Huaca de la Luna.

La importancia de la intervención en estas dos áreas es que los trabajos progresivos en estos sectores permitirán que cuando se reabra el monumento a la visita turística se incluyan estas áreas con impresionante variedad iconográfica y nuevos conocimientos de la sociedad Moche en la oferta turística.

“Después de 6 meses tenemos la oportunidad de hacer trabajos de limpieza, una limpieza muy fina que requiere destreza, conocimiento y sobre todo respeto por la autenticidad del mural, todo este trabajo que podríamos llamarle una limpieza preventiva sigue después con otro tipo de intervenciones como es el reforzamiento químico del enlucido y del color para readhedirlo correctamente sobre las superficies arquitectónicas”, destacó Ricardo Morales Gamarra, director del Proyecto Huaca de La Luna.

Huaca de la Luna es un sitio arqueológico que es un recurso cultural no renovable, eso se debe entender, lo que se destruye ya no se recupera, aquello que significa pérdida de color, un centímetro, un metro cuadrado, lo que fuere, es una pérdida irreparable, ya no lo recuperamos, entonces aquí partimos de un concepto básico que es la autenticidad de un documento histórico. Acotó Morales.

Con esta acción se garantiza el inicio de la actividad turística en este importante sitio arqueológico de Trujillo que corresponde a la cultura Moche.

Las acciones de conservación preventiva y acondicionamiento turístico se ejecutan en el marco del presupuesto asignado por el Estado a través del Decreto Legislativo 1507 y aportes de la Universidad Nacional de Trujillo.

Estas actividades se realizan en concordancia con los protocolos aprobados por el Ministerio de Salud y disposiciones señaladas en el marco del proceso de reactivación de actividades económicas, a fin de que las visitas a los sitios patrimoniales sean seguras.

