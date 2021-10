Discoteca Sky y Parrilladas “La Res” son intervenidas por no cumplir normas

Este fin de semana y en operativos nocturnos inopinados, fueron sorprendidos otros dos establecimientos de diversión y gastronomía, que funcionaban infringiendo las ordenanzas municipales y el toque de queda dispuesto por el gobierno por el estado de emergencia sanitaria debido a la pandemia.

Se trata del restaurante parrillada “La Res” en la avenida Larco, que carecía de certificado de Defensa Civil, por lo que al momento de la intervención fue multado con 1 Unidad Impositiva Tributaria (UIT) ascendente a 4,400 nuevos soles.

La infracción corresponde al código DC-105 aprobado por la Ordenanza Municipal 009-2020-MDVLH, según informó el doctor Carlos Rodríguez, el subgerente de Fiscalización y Control de la Municipalidad de Víctor Larco Herrera.

Por otro lado, en el sorpresivo operativo, fue intervenida la discoteca SKY, ubicada en la calle Los Granados, en la urbanización California. Este establecimiento fue multado con 1 UIT ascendente a 4,400 nuevos soles ” por no cerrar según lo establecido por el Gobierno Central” y la O.M. 004-2021-MDVLH.

En la intervención participó personal de la Subgerencia de Fiscalización y Control, Subgerencia de Defensa Civil, con el apoyo de agentes de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Distrital de Víctor Larco y efectivos de la Policía Nacional. También, mediante oficios, se invitó a participar del operativo a la subprefecta distrital y la Fiscalía.

Los operativos se realizan todos los fines de semana hasta en horas de la madrugada y se realizan como política de gestión del alcalde distrital César Juárez Castillo, a fin de ordenar el funcionamiento de establecimientos comerciales sobre todo a los que funcionan irregularmente en horas de la noche.

La Municipalidad Distrital de Víctor Larco invoca a los dueños y administradores de los establecimientos se servicio al público a que cumplan con las normas estipuladas en las ordenanzas municipales y evitar ser multados y clausurados.

A la vez hizo un llamado a los conductores de estos establecimientos que no cumplan con las normas, a que no esperen ser intervenidos, sino que antes pueden ir a las oficinas a solicitar orientación a fin de regularizar su funcionamiento y así no afectar a sus usuarios y vecinos.

