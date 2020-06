Defensoría del Pueblo: “Salud en La Libertad está ingresando a una etapa crítica”

La Defensoría del Pueblo sostiene mediante un informe que de acuerdo a la información recopilada en los establecimientos de salud de la región La Libertad, que el sistema sanitario en La Libertad está ingresando a una etapa crítica, requiriendo atención especial y prioritaria por parte del Estado, en todos sus niveles de gobierno, sobre todo del nivel central, lo que supone cubrir inmediatamente los requerimientos de personal y equipos:

SOBRE LA SITUACIÓN EN LOS HOSPITALES

El Hospital Regional Docente de Trujillo, hospital de referencia para pacientes con COVID-19 en La Libertad, ha llegado al máximo de su capacidad de camas (170). En este momento, 47 pacientes con COVID-19 esperan en triaje ser hospitalizados. El director de este establecimiento de salud estaría decidiendo cerrar el hospital. Del mismo modo, el hospital de referencia de EsSalud, Virgen de la Puerta, ha completado el número de camas disponibles (130) con pacientes COVID-19.

El otro hospital nivel III de Trujillo es el Hospital Belén, que tiene internados a 214 pacientes, de los cuales 12 están en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y 24 en la Unidad de Cuidados Intermedios (UCIN). Dado que el Hospital Regional Docente no tiene cobertura para más pacientes, el Hospital Belén ha recibido en internamiento a 20 pacientes adicionales con COVID-19, y tendrá que recibir a todos aquellos que presenten síntomas en el triaje instalado en el mismo hospital, a pesar de no tener la infraestructura adecuada, equipamiento y tener ingresados a pacientes con otras enfermedades, que también están falleciendo. En este momento, se encuentran internados 12 personas en pediatría (4 con leucemia), 25 en alojamiento conjunto (madre-hijo), 71 en neonatología, 22 personas en cirugía (2 TBC) y 48 en gineco-obstetra.

SOBRE LOS OTROS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

Los centros de salud de la periferia están recibiendo pacientes COVID-19 en primera atención, pero no cuentan con el número suficiente de balones de oxígeno para recambio.

Actualmente, se necesitan con urgencia 300 balones de oxígeno de 10m3, se han conseguido 40, con apoyo del sector privado.

SOBRE EL PERSONAL Y LOS EQUIPOS REQUERIDOS

Igualmente, se requieren 150 camas equipadas de hospitalización y 25 camas completas UCI, con especialistas en anestesiología, neumología, geriatría, cardiólogos, intensivistas y enfermeras (UCI, emergencias y neonatales), conforme ha sido solicitado el 28 de mayo de 2020 por el Gobierno Regional de La Libertad al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), institución del Gobierno Central que actúa como enlace ministerial para la región La Libertad, mediante el oficio N° 510-2020-GRLL/GOB.

SOBRE LA POBLACIÓN QUE NO SE QUEDA EN CASA

Es importante que la población de La Libertad conozca con precisión el estado crítico de la situación sanitaria, a fin de que no salgan a las calles sin justificación, no utilicen el transporte público que no cumple con los protocolos de prevención y no ingresen a los mercados donde no existe el distanciamiento social entre compradores y vendedores. De la misma manera, la Defensoría del Pueblo advierte que el promedio de detenidos en horas de inmovilización social, es decir, de 6 p. m. a 4 a. m., continua en 150 personas por día, el mismo promedio en un contexto de mayor presión sobre los servicios de salud. En este sentido, se reitera el llamado a la población a respetar las medidas de prevención para no multiplicar el contagio.

