Decano del Colegio Médico: Ampliar la cuarentena ya no tiene sentido, debe levantarse el 30 de junio

El decano del Colegio Médico del Perú, Miguel Palacios Celi, sostuvo que ampliar la cuarentena “ya no tiene sentido”, puesto que, el Gobierno señaló que este miércoles tendrá una reunión junto al Gabinete ministerial para decidir las nuevas medidas y la posible extensión de la cuarentena.

“Nosotros como Colegio Médico no tenemos intereses de tipo político en exagerar el panorama ni tampoco en minimizarlo. Nuestra opinión es objetiva y técnica. Nosotros ya hemos dicho que esta cuarentena ya no tiene sentido, me imagino que lo que va a ver, en la reunión del miércoles con el Consejo de Ministros, es evaluar que paso vamos a dar a partir del 30 de junio”, indicó el decano durante una entrevista con un diario local.

Asimismo, reafirmó la postura del Colegio Médico del Perú sobre el término de la cuarentena debido a que “las personas ya circulan con normalidad” en medio de la pandemia. Además, aclaró que su institución viene proponiendo, desde mayo, hacer una cuarentena focalizada.

También, Palacios recomendó a los agentes municipales y sociales para una cuarentena focalizada junto a las brigadas sanitarias, ya que por si solas no van a ayudar “porque encima están fuera del sistema de salud”.

“Los equipos de respuesta rápida que tiene el Minsa tienen que ir articulado por agentes municipales y sociales. También los comités de vasos de leches, comedores populares, dirigentes vecinales. Esto ara hacer una contingencia tripartita. Nuestra propuesta es la acción tripartita con la acción sanitaria, municipal y social y el cerco epidemiológico en los lugares de alta prevalencia”, señaló.

Por otro lado, el decano del Colegio Médico del Perú se refirió a la relación que tendrán los nuevos protocolos de Salud con la apertura de los centros comerciales y establecimiento para activación económica en el Perú.

“Nosotros entendemos que hay una bidireccionalidad entre economía y salud, salud y economía. Si esta pandemia nos hubiera agarrado con un buen sistema de salud otros hubieran sido los resultados 100 días después”, agregó el médico.

