CPI: Castillo lidera intención de voto con 34,2% y Keiko se le acerca con 32%

Una reciente encuesta de CPI a nivel nacional revela que la distancia entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori se ha acortado. El sondeo, elaborado el 6 y 8 de mayo, luego del debate en Chota, muestra que Pedro Castillo tiene un 34.2 % de intención de voto y Keiko Fujimori alcanza un 32.0 %. Un 18.5 % afirma que viciará su voto o votará en blanco, mientras que un 15.3 % señala que está todavía indeciso.

Al igual que sondeos pasados, el candidato de Perú Libre es favorito en todas las regiones del país- a excepción de Lima y Callao- al alcanzar el 38.8%, mientras que Keiko Fujimori obtiene el 28.0 %. La candidata de Fuerza Popular es fuerte en Lima y Callao donde su preferencia electoral alcanza el 39.0 %, mientras que Castillo tiene el 25.9 %.

En general, Pedro Castillo tiene mayor preferencia en la población rural (43.6 %), en la sierra central (53.2%) y sierra sur (60.5), y en los hombres (39.7 %).

En el caso de Keiko Fujimori, su preferencia se concentra en la costa y sierra norte (36.7 %), en el oriente (38.6 %) y en la población mayor de 40 años (33.2 %).

Los que afirman que viciarán su voto o votarán en blanco se encuentran en mayor porcentaje en Lima y Callao (20.6 %), en la costa sur (23.6 %), en la población entre 18 y 24 años (20.5 %) y las mujeres (22.7 %).

En relación a la encuesta anterior de CPI (17-20 de abril), Castillo baja de 35.5 % a 34.2 %, aunque todavía se encuentra dentro del margen de error de +/-2,5%. En el caso de Fujimori, se muestra una subida de 23.1 % a 32 %.

Dentro de los encuestados que votarán por Castillo, un 92.2 % afirma que está muy seguro de su voto y no piensa cambiarlo. En el caso de Fujimori, un 93.5 % de los que afirman que votarán por ella también están muy seguros de su voto y no lo cambiarán.

Debate en Chota

Consultados por si los resultados del debate en Chota le hicieron cambiar la forma de pensar su voto, un 5.8% respondió que sí, un 91.2 % respondió que no, y un 3.1 % dijo que no sabe, no opina. Entre los que respondieron que sí, un 63% afirmó que lo hicieron a favor de Fujimori y un 37%, a favor de Castillo.

Consultados por la importancia de los debates propuestos por el Jurado Nacional de Elecciones, un 69.3% dijo que son importantes, un 20 % considera que son poco importantes y un 10.7 % son nada importantes.

Ficha técnica

La encuesta nacional urbano-rural de CPI. Se realizó a 1 600 personas de manera presencial del 6 al 8 de mayo del 2021. Con un nivel de confianza del 95% y un margen de error de +/- 2,5%. (Fuente: RPP).

