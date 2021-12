Covid-19: desde los 12 años se exigirá doble vacuna para ingresar a espacios cerrados

Medida rige a partir de mañana viernes 10 de diciembre, reiteró directora Nacional de Inmunizaciones del Minsa.

A partir de mañana, viernes 10 de diciembre, la exigencia de la doble vacunación contra el covid-19 para ingresar a espacios cerrados aplicará a todas las personas desde los 12 años de edad a más en todo el país y no solo para quienes sean mayores de edad, anunció el Ministerio de Salud (Minsa).

“Todas las personas que por edad ya han sido vacunados o debieron ser vacunados tendrán que presentar su carné de vacunación. Eso incluye a los de 12 años en adelante que ingresen a establecimientos públicos o privados. Todos tendrán que mostrar su carné o certificados de vacunación digital”, detalló Gabriela Jiménez, directora Nacional de inmunizaciones del Minsa.

En tal sentido, indicó que se ha dado el tiempo suficiente para que las personas puedan cumplir con este requerimiento y que la medida anunciada se aplicará invariablemente a partir de mañana, 10 de diciembre y no el 15 de diciembre como se anunció en un primer momento.

“Se ha adelantado la fecha debido a razones de orden epidemiológico. Las últimas semanas se han ido notificando un incremento de casos, primero en 6 y luego en 9 regiones. Tenemos varias provincias que en este momento están en riesgo y alerta de incremento de casos. No estamos en tercera ola, pero existe un alto riesgo de ocurrencia, por tanto todo empieza a regir a partir de mañana”.

La experta indicó que, aunque la población económicamente activa, que se moviliza a diario, es mayor de 18 años, existen adolescente que realizan actividades productivas y por tanto la exigencia de mostrar el carné de vacunación con las dos dosis se aplicará a todas las personas que en este momento ya recibe protección contra el covid-19, es decir desde los 12 años.

Recordemos que los menores de edad, de 12 a 17 años, empezaron a ser inmunizados contra el coronavirus a partir del 5 de noviembre en todo el país.

¿Para empresas también?

Gabriela Jiménez indicó que la exigencia de la doble vacunación abarca también a quienes laboran dentro de espacios cerrados.

“La directiva del Ministerio de Salud aplica para los centros laborales. Por ello está establecido que las organizaciones públicas y privadas que tengan más allá de 10 trabajadores deben hacer todos los trámites respectivos a fin de que sus áreas de trabajo cumplan la norma y se establezca la vigilancia y el seguimiento de esta”.

Adelantó que se ha conversado con la Sunafil y el Ministerio de Trabajo a fin de que los comités de salud y seguridad de las empresas vigilen su cumplimiento, resaltando que la prevención de los casos de covid-19 no es algo nuevo.

Código QR

La directora Nacional de Inmunizaciones del Minsa recordó a la población que la directiva del Ministerio de Salud sobre la exigencia de presentar el carné de vacunación detalla claramente que puede presentarse la versión física como electrónica de este.

“Hemos creado un aplicativo y ya lo vamos a tener todos, de tal manera que sea de fácil acceso y verificación para ingresar al espacio laboral o donde va a hacerse el control. Es muy rápido”.

Cada organización, entidad o empresa será la responsable de fiscalizar el cumplimiento de la norma.

“Ya lo hemos practicado durante la primera y segunda ola. Se medía la temperatura, se daba tiempo para la higienización de las manos, el distanciamiento social. Estas mismas personas son las que estarán capacitadas (para la fiscalización de las nuevas disposiciones).

Jiménez advirtió que cualquier situación anómala que se detecte durante la verificación de las vacunas será denunciada inmediatamente.

“La Oficina General de Tecnologías de la Información del Minsa va a hacer una modificación continua del código QR. Ello con la finalidad de evitar que alguien que (trafique) o me cobre para darme un carné falsificado (el documento falso) no durará más de un día, porque al día siguiente eso va a cambiar”.

Recomendó guardar la imagen del QR del Carné a modo de fotografía en el móvil o celular o de lo contrario descargarlo cada vez que algún vigilante o supervisor lo solicite a la entrada de cada establecimiento.

“Apelamos a la confianza de la ciudanía y la buena conducta, en que todos vamos a ser responsables de llevar el carné, de tener una verdadera imagen de lo que significa mi seguridad personal. Si por alguna razón intento burlar a quienes me están supervisando, básicamente me estoy engañando a mi mismo y me estoy exponiendo al riesgo (de un posible contagio de covid-19)”.

La especialista lamentó que aún hay un porcentaje de la población que se resiste a ser vacunada y pone en riego al resto de la ciudadanía.

"Un estudio de IPSOS demuestra que entre el 12% a 15% de la población está siendo muy reacia y negativa (a la vacunación), en sintonía con algunos movimientos antivacunas.

Detalló que, a la fecha, se han colocado 23 millones 200 mil primeras dosis de la vacuna y hoy se cerrará con 19 millones y medio de segundas dosis colocadas.

“Estamos a muy poco del 70% de la población protegida con las dos dosis en todo el país”, anotó. (Andina).

