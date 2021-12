Contraloría identificó irregularidades en contratación de proveedor para rehabilitar tres locales escolares en Municipalidad Provincial de Chepén

Tres servidores públicos tendrían responsabilidad penal y administrativa.

En el marco del Megaoperativo de Control en La Libertad, la Contraloría General identificó responsabilidad penal y administrativa en tres servidores de la Municipalidad Provincial de Chepén quienes (al formar parte de un Comité de Selección) otorgaron la buena pro a un postor cuya oferta no respondía a las características y/o requisitos funcionales y condiciones requeridas por el área usuaria, para la rehabilitación de tres locales escolares ubicados en el distrito de Chepén.

Según el Informe de Control Específico N.º 016-2021-2-2951-SCE, las especificaciones técnicas de cuatro partidas fueron modificadas cambiándose por completo una partida, suprimido otras dos y modificado la cantidad de metrados de 64 partidas; lo cual no correspondía porque las cantidades, magnitudes y calidades estaban definidas en el respectivo expediente técnico, al establecerse el sistema de contratación a suma alzada.

Para la Comisión de Control dicha situación debió ser advertida por el Comité de Selección, toda vez que dos de sus tres integrantes tenían conocimiento del objeto de contratación, así como de las partidas y especificaciones técnicas consideradas en el expediente técnico puesto que participaron en su elaboración, actualización y/o modificación o adecuación final.

De acuerdo al informe de control, no correspondió otorgar la buena pro ni contratar al postor ganador porque su oferta no debió ser admitida y, además, presentó información inexacta (motivo por el cual otras ofertas no fueron admitidas). Es decir, la contratación del postor contravenía la normativa aplicable como la Ley N.º 30225 – Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como el Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial para Reconstrucción con Cambios.

Este servicio de control de control específico a hechos con presunta irregularidad fue ejecutado por el Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Provincial de Chepén, y corresponde al periodo que va del 21 de julio al 18 de agosto de 2020. Los ciudadanos pueden acceder a los resultados del informe y de otros servicios a través de nuestro Buscador de Informes de Control, y nuestro portal www.gob.pe/contraloria.

