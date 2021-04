Contraloría alerta riesgos en aplicación de vacunas y gestión de residuos en vacunatorio acondicionado en UPAO

La Contraloría ha emitido un informe de control referido a la aplicación de vacunas y gestión de residuos sólidos, a cargo de la Red de Salud Trujillo Este. El servicio de control se realizó en el centro de vacunación, acondicionado por la Microred Trujillo Metropolitano en las instalaciones de la Universidad Privada Antenor Orrego –UPAO, para la aplicación de 1308 dosis a personas mayores del asilo de ancianos San José, programa Pensión 65 y de la Red Amanchay

El informe No. 9880-2021-CG/GRLIB-SCC , corresponde al Hito de Control n.° 1 – Hito de Control N°

1: Aplicación de vacunas y gestión de residuos sólidos- Fase I , fue elaborado por la Gerencia Regional de Control La Libertad y comunicado al titular de la entidad el pasado 31 de marzo para que se tomen las medidas preventivas y correctivas que correspondan.

Situaciones adversas:

Inadecuada organización y control del stock de vacunas, así como demora en el proceso de identificación de las personas a ser vacunadas, ocasiona aglomeraciones y largas colas al interior y exterior del punto de vacunación, incumpliéndose el distanciamiento social obligatorio, generando el riesgo de afectar la salud de la población a vacunarse, así como de las personas a cargo de aplicar las vacunas. La Micro Red no acredita el cumplimiento de los aspectos técnicos a considerarse durante la vacunación referidos a las condiciones de los vacunatorios y dispositivos necesarios para garantizar que no se afecte la cadena de frío, situación que ocasiona el riesgo de afectar la preservación de la calidad de las vacunas, así como su eficacia y funcionalidad.

(…) se constató que se instalaron 13 vacunatorios en diferentes aulas de la referida universidad, siendo que los mismos carecen de punto de agua; asimismo, se distribuyeron los biológicos y sus respectivos diluyentes en 13 termos portavacunas, a pesar de no contar con la totalidad de termómetros para cada uno de ellos, constatándose inclusive vacunas preparadas a pesar de no tener dicho dispositivo para garantizar que no se afecte la cadena de frío de las vacunas.

Registro de personas vacunadas no se procesa durante el día; asimismo, los formatos internos físicos utilizados para consignar la información de los vacunados no son validados antes de derivarlos a los digitadores, situaciones que afectan el adecuado monitoreo de las actividades de vacunación y consumo de las vacunas, así como retrasar proceso de digitación, respectivamente.

..) se advierte que el registro de las actividades de la vacunación no se procesan de manera diaria en el Aplicativo Informático HIS MINSA; asimismo, los formatos físicos de registro no son debidamente validados antes de pasar al digitador.

Se administró vacunas a 73 personas, presuntamente discapacitadas, que no cumplen con el criterio de ser mayores de 60 años, afectando la adecuada estrategia de vacunación y la transparencia en el uso de los recursos públicos.

(..) Sobre el particular, de la revisión al reporte de vacunados del día 17 de marzo de 2021, se advierte que la Microred ha administrado vacunas a 73 personas, pertenecientes a la Red Amachay, que no son mayores de 60 años; al respecto, con relación a la elaboración del padrón, se consultó mediante correo electrónico de 17 de marzo de 2021, a los coordinadores de la Red Amachay y de la Red Salud Trujillo, siendo que los mismos confirmaron el reporte, manifestando que se convocó a los ciudadanos, sin considerar las edades, y por ser discapacitados y estar incluidos en el padrón se decidió administrar la vacuna.

La Micro Red no realiza una adecuada gestión y manejo integral de residuos sólidos, no contando con recipientes idóneos en los vacunatorios ; asimismo, no se desechan inmediatamente los frascos de vacunas utilizados y finalmente, el mismo personal que aplica la vacuna trasladan los residuos biocontaminados generados hasta el hospital ubicado en La Noria; situación que genera el riesgo de afectar la salud del personal involucrado en la aplicación de las vacunas.

En ese sentido, en el marco del proceso de vacunación en la región La Libertad, el Almacén Regional Especializado de la Gerencia Regional de Salud de La Libertad recibió un total de 975 frascos y sus respectivos diluyentes de vacunas Comirnaty, que corresponden a un total 5850 dosis, las cuales han sido destinadas a adultos mayores del asilo de ancianos San José, programa Pensión 65 y la Red Amanchay; siendo que a la Microred Trujillo Metropolitano, cuyo centro de vacunación se acondicionó en las instalaciones de la Universidad Privada Antenor Orrego – UPAO, se le distribuyó un total de 218 frascos (1308 dosis) para su aplicación, conforme a los criterios establecidos en los mencionados documentos técnicos, así como en la Directiva Sanitaria n.º 129-MINSA/2021/DGIESP “Directiva Sanitaria para la vacunación contra la COVID-19 en la situación de Emergencia Sanitaria en el Perú”, aprobada mediante Resolución Ministerial n.º 161-2021/MINSA de 3 de febrero de 2021.

