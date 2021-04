Contraloría advierte incumplimiento en levantamiento de observaciones en obra que ejecuta Chavimochic

La Contraloría ha emitido un informe de control concurrente referido a la obra de construcción de la Línea de Transmisión y Subestación de Distribución de la Planta de tratamiento de Agua Potable, Alto Salaverry, provincia de Trujillo; que ejecuta el PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC por S/ 736 472,43 ; en el que se advierte que el incumplimiento en levantamiento de observaciones, dentro del plazo establecido, ocasiona mayores gastos por uso de grupo electrógeno, afectando la finalidad pública de la contratación.

(…) El 19 de marzo de 2021, la comisión de control, realizó el acompañamiento al comité de recepción de la obra, a fin de verificar los trabajos ejecutados y concluidos por el contratista, efectuando el recorrido de toda la obra desde la Carretera Panamericana hasta Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP). El citado comité encontró las observaciones siguientes:

(..) 1. El umbral inferior de la puerta de entrada de la Caseta de la Sub Estación presenta irregularidades que deben ser reparadas.

Las paredes interiores de la Caseta de la Sub Estación presenta manchas y ligeras fisuras que requieren ser resanadas y repintado. Falta de señalización de riesgo eléctrico en tablero de caseta, así como cambiar dicha señal en el tablero general ya que se encuentra deteriorada. No se cuenta con el Acta de Inspección y Pruebas, la cual es emitida por la Concesionaria Hidrandina y es requisito para la conexión de la obra a red existente, la instalación del medidor de energía y puesta en servicio de la obra. No se cuenta con la aprobación del estudio de coordinación y protección por parte de Hidrandina para programación del recloser, lo cual es requisito para la realización de la conexión de la obra a la red existente. Falta colocar las tapas en la celda de remonte así como en la caja de paso de los cables de llegada al tablero general. La puerta de ingreso a la caseta presenta manchas y ralladuras en la pintura, por lo que se deberá aplicar una mano de pintura para su mejor conservación. La celda de transformación presenta ralladuras en la pintura por lo cual se debe aplicar una mano de pintura en los puntos. Falta instalar la manija de cierre o chapa en la puerta de la celda de transformación. (…)”.

Teniendo en cuenta el plazo para subsanar las observaciones, el 29 de marzo de 2021, la comisión de la Contraloría, realizó la inspección física en las instalaciones de la obra, a fin de verificar si el contratista había cumplido con subsanar las observaciones advertidas.

Sobre el particular, es importante precisar que, al no haberse programado aún la nueva fecha de entrega de obra, no se pudo ingresar a la Sub Estación, verificándose solamente las observaciones que relacionadas con los exteriores de la obra; encontrándose que, la puerta de entrada de la Sub Estación, presenta manchas de otra tonalidad diferente al que presenta la puerta, lo cual denota que se ha realizado un incorrecto trabajo de reparación, asimismo, el acabado de pintura de la puerta en todo su conjunto no es uniforme.

Adicionalmente, se verificó que el lado izquierdo de la Sub Estación, está presentando fisuras en diferentes puntos de la pared y despostillado de la pintura en los zócalos.

Estas fisuras recién se están presentado en la parte externa, pero han sido advertidos con anterioridad en la parte interna de la sub estación, conforme consta en el “Acta – Pliego de Observaciones” de 19 de marzo de 2021.

En la parte frontal de la Sub Estación, a la izquierda, encontramos un Generador eléctrico el cual está brindando energía a la Planta de Tratamiento de agua potable las 24 horas, lo cual ya ha sido advertido en el informe de hito de control n.° 2; situación que continúa al no cumplirse con la entrega de la obra en las condiciones establecidas en el contrato.

El informe No. 005-2021-OCI/0608-SCC, corresponde al Hito de Control n.° 3 – Recepción de obra, fue elaborado por el Órgano de Control Institucional de CHAVIMOCHIC y comunicado al titular de la entidad el pasado 5 de abril para que se tome las medidas preventivas y correctivas que correspondan.

DATO:

El 3 de noviembre de 2020, se adjudicó la buena pro del procedimiento de Adjudicación Simplificada n.° 004-2020-GRLL-GOB/PECH a la empresa DAYRO CONTRATISTAS GENERALES S.C.R.L, por el monto de S/ 736 472,43; suscribiéndose el contrato el 25 de noviembre de 2020. (…) los plazos para la ejecución de la obra son del 10 de diciembre de 2020 al 7 de febrero de 2021 (60 días calendario).

VER INFORME:

https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2021CSI060800028&TIPOARCHIVO=ADJUNTO

Comentarios