Congreso reanudará este jueves la elección de magistrados para el TC

Parlamento continúa con el proceso pese a resolución judicial. En la sesión del miércoles, los candidatos Fernando Calle, Aarón Oyarce y Carlos Hakansson se quedaron en el camino al no alcanzar los 87 votos requeridos. Quedan 12 postulantes.

En medio de la polémica desatada por su decisión de no atender la medida cautelar que le ordenó suspender el proceso, el Pleno del Congreso reanuda este jueves la sesión en la que seguirá buscando elegir a seis nuevos magistrados del Tribunal Constitucional (TC). En su primer intento, los parlamentarios no lograron el consenso necesario y los candidatos de los tres primeros puestos del cuadro de méritos no alcanzaron los 87 votos requeridos.

Los postulantes Fernando Calle (6 votos a favor, 80 en contra y 8 abstenciones), Aarón Oyarce (71 votos a favor, 17 en contra y 5 abstenciones) y Carlos Hakansson (81 votos a favor, 6 en contra y 6 abstenciones) se quedaron en el camino. Pese a este resultado, tras el pedido del legislador César Combina (APP) se volvió a votar en el caso de los dos últimos candidatos, pero tampoco alcanzaron consenso.

Durante la sesión, prevista para las 9 de la mañana, el Parlamento pondrá a votación a los candidatos que continúan en la tabla de méritos. Previamente, para las 8 de la mañana se ha convocado a una Junta de Portavoces a fin de intentar reunir los 87 votos a favor de alguno de los postulantes que quedaron.

Comentarios