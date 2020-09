Congreso admitió moción de vacancia contra el presidente Vizcarra

La moción para admitir la vacancia contra el presidente Vizcarra fue aprobada por 65 votos a favor.

El Pleno del Congreso admitió a trámite la moción de vacancia en contra del presidente Martín Vizcarra, tras la difusión de unos audios en el que el jefe de Estado conversa con sus asesores, respecto a las visitas de Richard Swing a Palacio de Gobierno.

El pedido para admitir la moción de vacancia contra el presidente Martín Vizcarra fue aprobado por 65 votos a favor, 36 en contra y 24 abstenciones. Se requería de 52 votos a favor de los parlamentarios, los cuales fueron conseguidos.

Tras la admisión, el presidente del Congreso, Manuel Merino, convocó a Junta de Portavoces para fijar fecha del debate. En dicha sesión se podrá presentar el Presidente Martín Vizcarra para dar sus descargos, y su destitución dependerá de que las bancadas que votaron a favor se mantengan en su posición y alcancen los 87 votos requerido, según el reglamento parlamentario (artículo 89-A).

El presidente Martín Vizcarra ofreció, el jueves, un mensaje a la Nación en el que denunció que los audios en los que se le escucha conversar con sus asesores, respecto a las visitas de Richard Swing a Palacio de Gobierno, fueron adulterados.

“Si quieren vacarme, aquí estoy, con la frente en alto y la conciencia tranquila. Nada de lo presentado hoy, de manera ilegal, constituye causal de vacancia. No voy a renunciar, no me voy a correr. El 23 de marzo de 2018 asumí un compromiso con todos los peruanos de culminar el mandato presidencial, y así lo haré”, dijo el presidente Vizcarra.

La fiscal anticorrupción Janny Sánchez-Portura, quien investiga el caso Richard Swing pidió que se le entregue los audios difundidos sobre conversaciones que implican al presidente Martín Vizcarra y a la secretaria presidencial, Miriam Morales; y la asistente presidencial, Karem Roca.

