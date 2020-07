Congresista denuncia a Gobernador Regional por incumplimiento de funciones y homicidio culposo

La curva de contagios y muertes por coronavirus se mantiene en La Libertad, al 18 de julio la cifra de contagiados ascienden a 20870 y los fallecidos suman 1954.

El 6 de julio, en su primera visita a esta región desde que se declaró la emergencia sanitaria, el presidente de la República, Martín Vizcarra, dijo que “en La Libertad y en Trujillo” la tendencia de infectados y muertos por coronavirus era “decreciente”, por lo que se dicidió levantar la cuarentena.

Sin embargo, 11 días después de aquella visita, la realidad es muy distinta a lo manifestado por el mandatario de la nación.

“Hay una frivolidad o una falta de sensibilidad ante lo que estamos viviendo. El gobernador [Manuel Llempén] y el presidente [Martín Vizcarra] son unos mentirosos, pues la realidad es totalmente distinta a lo que ellos dicen”, comentó el congresista por La Libertad Lenin Bazán Villanueva, de Frente Amplio.

Ayer, Lenin Bazán denunció al gobernador Manuel Llempén ante la Fiscalía Provincial Penal Corporativa Especializada en Prevención del Delito por “incumplimiento de funciones y homicidio culposo en vía prevención de delito”, tras inspeccionar el Hospital Distrital de Laredo y “encontrar falta de cuerpo médico, lo que estaría ocasionando la desesperación y muerte de personas”.

“Es momento de identificar responsables y que asuman las consecuencias de sus actos. La gente sigue muriendo y muchas autoridades no hacen nada. No hay personal médico, a pesar de que hay médicos que quieren trabajar. A los posibles responsables ya se les habló de miles de formas, por lo que lo único que me queda es tomar estas medidas”, manifestó el parlamentatio.

El 15 de julio, a la 1:45 p.m., Lenin Bazán llegó al hospital de Laredo con un paciente Covid-19 para que este sea atendido, pero constató que cuando llegaban otros infectados “no los recibían”, pese a que el establecimiento de salud cuenta con una planta de oxígeno y camas de hospitalización.

“No hay médicos en el hospital. Hay una gran ineficiencia en el cumplimiento de funciones de parte del gobernador regional y de sus funcionarios públicos como el gerente regional de Salud y la directora de la Red de Salud de Trujillo. En circunstancias como las que vivimos no puede ser que un hospital tenga un solo médico”, denunció Bazán Villanueva en diálogo con Correo.

El congresista reveló también que la directora de dicho nosocomio, Yuliana Quispe Ricci,renunció al cargo, porque “no encontraba las condiciones necesarias para que pueda realizar su labor funcional”.

En la denuncia, el parlamentario precisa que el hospital laredino carece de 15 médicos, 15 enfermeras, 15 técnicos y 3 laboratoristas biólogos, además de “equipos de protección personal” para los prefesionales de la salud. (Correo).

Comentarios