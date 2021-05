Concesionaria Chavimochic reconoce al Midagri como representante legal en el contrato de concesión

Con el objetivo de continuar avanzando en las gestiones para destrabar la III Etapa del Proyecto Especial Chavimochic (PECH), el Ing. Edilberto Ñique Alarcón, Ph.D., gerente de la irrigación liberteña, dio a conocer que la Concesionaria Chavimochic S.A.C. ha reconocido como representante legal del concedente en el contrato de concesión al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego tras la renovación de la carta fianza (que asciende a 35 millones 772 mil 351 dólares) el último 14 de mayo del presente año, con lo cual se garantiza el cumplimiento de las obligaciones del concesionario como el reinicio de la construcción de la Presa Palo Redondo y el canal Madre, entre otras.

“Inicialmente el pasado 23 de julio del 2020 se suscribió el convenio de transferencia de la titularidad y representación legal entre el Gobierno Regional de La Libertad y el Ministerio de Agricultura y Riego (ahora MIDAGRI) con lo cual al asumir la gestión y administración del contrato de concesión de la III Etapa del PECH, se garantiza impulsar el reinicio de las obras y ahora con la renovación de la carta fianza, que es un paso importante, se evidencia el trabajo intenso que se viene efectuando entre las comisiones formadas por funcionarios de la irrigación liberteña y del Midagri, a fin de que se reanuden los trabajos y con ello generar más 150 mil puestos de trabajo a favor de los liberteños”, enfatizó.

El gerente, Ing. Ñique Alarcón, añadió que también se logrará la incorporación de 63 mil has de áreas cultivables, permitiendo obtener US$ 1,200 millones anuales de producción agroexportadora adicional, US$ 1,000 millones de inversiones privadas, generación hidroeléctrica con más de 50 MW, 30 millones de m3 anuales de agua potables para Trujillo y distritos, entre otros beneficios.

Comentarios