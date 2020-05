Comerciantes de La Hermelinda de acuerdo con reordenamiento

(Trujillo).- En su segundo día de cierre y conscientes que el reordenamiento es el único camino que les permitirá trabajar después en mejores condiciones de salubridad y seguridad, los dirigentes y la mayor parte de comerciantes formales de La Hermelinda siguen acatando el cierre del mercado.

El alcalde de Trujillo, Daniel Marcelo Jacinto, constató ayer el desmontaje de las estructuras instaladas sobre la avenida Pucará por personas inescrupulosas que se instalaron allí cerrando al tránsito esta vía pública.

Su recuperación, como medida sanitaria de urgencia por el Covid-19, desnudó el uso clandestino de instalaciones eléctricas y observar que más que un mercado ahora en el lugar hay edificios con viviendas y almacenes.

“Esto no es un mercado. Vamos a sacar una ordenanza para cambiar la denominación urbanística por zona comercial”, dijo al referirse a La Hermelinda.

La autoridad sostuvo que los comerciantes formales están colaborando y acatando la medida sin ningún problema. Es lógico que los ambulantes estén en contra. Ellos pretenden que la informalidad continúe y no se dan cuenta del riesgo sanitario que esto representa, complementó.

Después que se saquen las estructuras, la limpieza y desinfección, los pasadizos quedarán libres. No podrán volver a las mismas condiciones si quieren seguir operando. El cierre es temporal, ojalá que no sean los 15 días, eso va a depender de ellos. Si eso no es así ampliaremos el plazo, añadió.

“Hemos conversado con los dirigentes para que coloquen rejas en sus puertas de acceso y abrirán las que sean necesarias”, puntualizó Marcelo, respecto a los accesos al mercado, que son un total de 42.

Ellos no quieren ambulantes, pero algunos comerciantes formales son los que estuvieron propiciándolos alquilando espacios junto a sus locales. Aquí hubo también bandas que estaban cobrando e infundiendo el temor, pero eso se acabó. Hay que vivir ordenadamente, complementó.

En cuanto a corralones junto a La Hermelinda utilizados por ambulantes que se resisten a dejar esos espacios, dijo que irán con el Ejército, la PNP y serenazgo para controlar y evitar que estos focos infecciosos se sigan propalando

“Queremos que estos lugares no sean un instrumento de contagio del Covid-19. No hay otra medida que tomar. Es por el bien de ellos mismos, de sus vidas y la de sus familias”, señaló finalmente.

