Claves para elegir la carrera que te apasiona

Una correcta elección de la carrera es el primer paso para el logro de los objetivos.

Antes de decidir qué carrera técnica o universitaria estudiar, es muy importante que los adolescentes y jóvenes busquen conocerse bien para identificar sus habilidades, preferencias y aspiraciones, características fundamentales en el proceso de consolidación de su identidad y de su transición de la educación básica a la superior, que les permitirá tomar la mejor decisión. Así lo recomienda Reegan Orozco, especialista en Psicología.

Preguntas como “¿qué me gusta?, ¿para qué y cómo quiero realizar aquello que me gusta? y ¿dónde me gustaría estar?” ayudarán a que los jóvenes conozcan y entiendan cómo sus gustos e intereses previos se conectan a la elección de una carrera. La especialista brinda algunas claves para que descubras la profesión que te apasiona y se ajuste a tus necesidades.

Accede a testvocacionales. Estas pruebas te ayudarán a conocer tus intereses, habilidades, aptitudes, áreas de conocimiento, hábitos de estudios, preferencias profesionales, entre otros aspectos.

Revisa la oferta educativa. Indaga cuáles son las profesiones técnicas o universitarias que pueden resultar compatibles contigo a partir del proceso de autoconocimiento que realizaste.

Elige dónde estudiar. Considera aquellas instituciones que cuentan con la carrera de tu interés. Averigua el costo de la profesión elegida, los años de duración, el ingreso promedio de sus egresados, entre otros detalles.

Conoce más de la carrera. Investiga de qué trata la profesión de tu interés y cuáles son los cursos que llevarías. Revisa sus planes curriculares y los diversos rubros en los que podrías emplearte una vez que concluyas tus estudios.

Averigua cómo financiar tu carrera. En caso ya te hayas decidido por una profesión en particular, busca opciones para financiarla. Existen becas o créditos educativos que te permitirán cumplir tu objetivo.

La especialista agrega que algunas de las dificultades que afrontan los jóvenes al momento de elegir una carrera es que, muchas veces, se orientan por la tradición familiar o por la moda y publicidad, que no necesariamente están conectadas a sus actitudes y preferencias profesionales. Por eso, es vital acceder a plataformas que brindan una orientación adecuada como es el portal web “Ponte en Carrera”.

A través de www.ponteencarrera.pe, los jóvenes encontrarán diferentes herramientas que contribuirán a que tomen la mejor dedición. En la sección “Conócete un poco más”, accederán a diferentes test, a fin de evaluar sus estilos de aprendizaje, habilidades sociales e inteligencias múltiples, y en “Descubre qué carrera estudiar” ubicarán un testde intereses profesionales que los ayudará a identificar su vocación, entre otros beneficios.

