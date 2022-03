Cinco días sin fallecidos por covid-19 en La Libertad

Hace cinco días que no hay fallecidos por covid-19 en La Libertad, pero las autoridades coinciden en que no se puede bajar la guardia ante un enemigo que ha causado tantas muertes en el Perú y el mundo y que debido a sus variantes podría generar aún una cuarta ola.

En la reunión ordinaria del Comando Covid-19 de ayer martes, en la que participó el ministro de Salud. Hernán Condori Machado, el gobernador regional y presidente del Comando, Manuel Llempén indicó que el avance en el programa de vacunación está dando resultados.

Lamentó, sin embargo. que todavía hay muchas personas que no llegan a comprender la importancia de la vacuna para salvar vidas ante el contagio de coronavirus. “De 32 personas que están en UCI por covid-19, 24 no estaban vacunados o no habían completado las dosis necesarias; y de 33 hospitalizadas por este mismo motivo 21 tampoco lo estaban.

Explicó al ministro los avances logrados en la región en cuanto a inmunización, felicitando el trabajo conjunto, especialmente de personas anónimas en el sector Salud. “No se dejó de vacunar una sola semana, incluso en los momentos más difíciles de la pandemia”, dijo.

Llempén también explicó al ministro los avances del programa regional Siembra y Cosecha de Agua y los resultados que se esperan obtener, entre otros la reducción de la anemia y desnutrición y atender el objetivo Hambre Cero.

El ministro de Salud indicó que su visita era para cumplir diversas actividades del sector, adelantando que a través del Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos estratégicos en Salud (Cenares), del Minsa, entregaría 24 kits UCI con camillas multipropósito, equipo multiparámetro y equipos de respiración, entre otros.

También 39.2 toneladas de insumos médicos para las unidades ejecutoras, entre productos farmacéuticos, dispositivos médicos, y equipos de protección personal para una atención oportuna a los pacientes afectados por la covid-19. El cargamento contiene medicamentos y dispositivos médicos para las estrategias sanitarias, como prevención y control de cáncer, TBC, ITS –VIH/SIDA, enfermedades metaxénicas, salud sexual y reproductiva, entre otros.

“Hay que estar preparándonos con una visión de prevención para una posible cuarta ola, para que no nos coja desprevenidos. La variante que tenemos ahora es altamente contagiosa. No bajemos la guardia”, dijo Condori.

Agregó que se está capacitando al personal y se va a seguir fortaleciendo los laboratorios para pruebas moleculares, para hacer diagnóstico precoz y cerco epidemiológico ante la aparición de contagios.

Cuando ingresamos a la gestión medio millón dosis de vacunas estaban por vencer, reconoció el ministro, indicando que al final se vencieron 14 mil, descartando que se hayan aplicado vacunas vencidas. Añadió que todas las semanas se reciben 780 mil dosis de vacunas Pfizer y se distribuyen en todo el país; y que se ha destinado un presupuesto de 123 millones de soles para brigadas de vacunación, para que salgan casa por casa y a los mercados.

La gerente de regional de Salud, Kerstyn Morote García, expuso ante el comando resumiendo lo hecho durante la tercera ola y cómo se prepararon para combatirla, resaltando que se implementaron 30 plantas de oxígeno medicinal, una criogénica, tres isotanques y que se contrató a 32 brigadas para vacunar casa por casa.

