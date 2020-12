Chavimochic y Sedalib coordinan acciones para garantizar suministro de agua potable para Trujillo y distritos

Una importante reunión de trabajo con la finalidad de iniciar y coordinar acciones a fin de garantizar el suministro de agua potable a la ciudad de Trujillo y sus distritos, sostuvieron funcionarios del Proyecto Especial CHAVIMOCHIC (PECH) con la Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de La Libertad Sociedad Anónima (Sedalib), informó el Ing. Edilberto Ñique Alarcón, gerente de la irrigación liberteña.

“Estamos reunidos ambas entidades públicas para tomar acciones que garanticen a futuro una oferta hídrica permanente y continua, y que el servicio y abastecimiento de agua potable para la población de Trujillo y sus distritos no se vea afectada”, enfatizó Ñique Alarcón.

Como es de conocimiento público, el Proyecto Especial CHAVIMOCHIC capta y deriva las aguas del río Santa hasta su Planta de Tratamiento de Agua Potable (Alto Salaverry), donde mediante procesos físicos y químicos procesa el agua cruda para abastecer del recurso hídrico apto para el consumo humano a Sedalib, quien distribuye a los domicilios de los usuarios de Trujillo y distritos.

En la reunión se expuso la importancia de sostener la calidad y el servicio que presta el Proyecto Especial CHAVIMOCHIC a Sedalib, a través de su Planta de Tratamiento de Agua Potable. Asimismo, se enfatizó que los costos de los insumos químicos que utiliza en el proceso de potabilización, y el agua cruda que procesa, se trasladan en un costo (tarifa) que no ha sufrido incremento para Sedalib desde el año 2010.

En la reunión participaron, por Sedalib, Ing. Eloy Díaz Ríos, gerente; Pedro García Huertas, gerente de Desarrollo Empresarial; Eleazar Lozano García, gerente de Operación y Mantenimiento; Denys Ramos Contreras, gerente Comercial. Por el PECH, Ing. Edilberto Ñique Alarcón, gerente; Miguel Álvarez Loayza, sub gerente de Agua Potable; Andrés Calderón Casana, sub gerente Operación y Mantenimiento; y Wilmar Iglesias, sub gerente de Estudios.

