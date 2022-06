Chan Chan: Invertirán 16 millones de soles en mejoramiento de cubiertas y servicios turísticos

El Ministerio de Cultura, a través de la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) La Libertad, informó que el proyecto de mejoramiento de los servicios turísticos públicos del Conjunto Nik An del Complejo Arqueológico de Chan Chan cuenta con el financiamiento de Plan Copesco del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) y se iniciarían en los próximos meses.

Este proyecto de inversión se encuentra en la etapa final del desarrollo del expediente técnico y de acuerdo con lo estimado, Plan Copesco, invertiría 16 millones de soles. Cabe mencionar que Chan Chan está incluido en la Lista de Patrimonio Mundial de la Unesco.

Régulo Franco Jordán, director de la DDC La Libertad, anunció que esta iniciativa fortalecerá la experiencia de la visita turística y permitirá la preservación de este monumento prehispánico.

“Hemos tenido una reunión con autoridades del Plan Copesco en el que nos han presentado el proyecto que incluye la habilitación de nuevos senderos de conexión y articulación de nuestro museo con la Huaca Toledo y luego con Nik An. El presupuesto significativo también incluye el cambio de cubiertas de las áreas de visitas”, informó.

Nueva ruta

La experiencia de visitar Chan Chan será diferente. Se habilitará un recorrido desde el museo de sitio hasta el conjunto amurallado Nik An. La diferencia es que este nuevo acceso no incluye vehículos a motor, que ayudará a los visitantes a tener una mejor visión de la riqueza arquitectónica de Chan Chan que incluye su paso por Huaca Toledo, áreas de descanso, el bosque nativo y otros conjuntos amurallados hasta llegar al conjunto de Nik An.

Asimismo, se ha considerado la habilitación de módulos de control cambio de cubiertas con drenes actuales para mostrar libremente los relieves de barro de la plaza principal, la sala de los ancestros, el corredor con símbolos escalonados y motivos de ave, el patio ceremonial con altarcillo y el mausoleo real.

Mirador de Chan Chan

Los visitantes tendrán la oportunidad de apreciar Chan Chan desde lo alto para tener una lectura real de la grandiosidad de este sitio. Se construirá un mirador con estructura de metal y madera.

Otras mejoras

El proyecto incluye el mejoramiento de vía de acceso carrozable y senderos interiores del Conjunto Nik An, instalación de infografías y mejoramiento de señalización en el ámbito de Chan Chan, implementación de áreas de descanso para los visitantes. De otro lado, el proyecto de inversión pública contempla la implementación de espacios para exposición artesanal, gastronómica, centro de información, guardianía de equipaje y tópico y adecuación de servicios.

Comentarios