Centro de Atención Temporal Ramón Castilla dio de alta a 478 pacientes recuperados de covid-19

Ahora las camas están conectadas a un isotanque, lo que garantiza el flujo necesario de oxigeno medicinal que requieren los pacientes en recuperación.

Un total de 478 pacientes dieron de alta en el Centro de Atención Temporal (CAT) Ramón Castilla, que durante la inspección hecha por el vicegobernador Ever Cadenillas tenía a 67 personas siendo atendidas de casos leves, moderados o en recuperación de la covid-19 derivados del hospital Regional Docente de Trujillo.

“Hoy se dieron nueve altas médicas, ingresaron diez nuevos pacientes y había ocho camas disponibles. El pasado 24 tuvieron 75 personas siendo atendidas, constituyéndose en su cifra record”, indicó en esta visita hecha el fin de semana para verificar su funcionamiento.

Como ahora cuentan con un isotanque que abastece mediante red a las camas hospitalarias con oxígeno medicinal, se nos ha informado que de los 100 concentradores de oxigeno (CPAD) que tienen han enviado 20, al Hospital Regional para la atención de pacientes que van saliendo de UCI, ante la alta demanda que hay, explicó.

“Adicionalmente a esto el CAT Ramón Castilla cuenta con 50 balones de oxígeno de 10 m3 de capacidad cada uno llenos para utilizarlos ante cualquier contingencia”, añadió Cadenillas.

Por gestiones del gobernador regional Manuel Llempén, se potenció la capacidad del CAT habilitándose 50 camas hospitalarias con puntos de red de oxígeno conectados a un isotanque. Esto debido a que los concentradores de oxígeno instalados tenían un flujo muy limitado y no cumplían las especificaciones para este tipo de pacientes.

El CAT Ramón Castilla funciona al interior del colegio militar del mismo nombre, sobre un área de 3,000 m2 cedida en uso temporal por la pandemia y su equipamiento incluye, entre otros, camas clínicas, equipo de rayos X, ecógrafos portátiles, desfibriladores, monitores de 5 parámetros, sillas de ruedas, veladores metálicos, oxímetros de pulso de mesa.

A este lugar llegan pacientes derivados del Hospital Regional para readecuación respiratoria y recuperación final, con covid-19 o con factores de riesgo que requieren aislamiento. Hasta hace algunas semanas atrás muchos no querían ir a este lugar, por el falso temor de agravarse o no querían ser aislados, pero eso ha cambiado, dijo finalmente Ever Cadenillas.

Comentarios