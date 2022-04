CEBA Hortifrut contribuye con el desarrollo personal y profesional de más 80 trabajadores agroindustriales en La Libertad

En alianza con el Ministerio de Educación, la empresa brinda la posibilidad a sus colaboradores de culminar sus estudios secundarios sin dejar de trabajar.

La secundaria en el CEBA Hortifrut consta de 4 grados que se desarrollan durante 2 años.

Al término del programa se otorgará un certificado que les permitirá continuar con estudios técnicos o superiores.

Con gran expectativa iniciaron las clases del Centro de Educación Básica Alternativa (CEBA) Hortifrut, el cual contribuirá para que más de 80 trabajadores agroindustriales de Chao, en La Libertad, culminen su educación secundaria a través de un modelo de enseñanza que se adapta a sus necesidades, en corto tiempo y sin dejar de trabajar. A través de esta iniciativa se busca mejorar la calidad de vida de los colaboradores y sus familias brindando herramientas para el desarrollo de sus capacidades integrales.

Estas sesiones a cargo de la empresa agroindustrial Hortifrut Perú se viene realizando con colaboradores de Fundo, Planta Chao y Planta Salaverry. Las áreas que participan de Fundo son: Vivero, Cosecha, Genética, Labores, Riego, Sanidad, Servicios Generales, Fertirriego, CAE, Almacén y Taller y Maquinaria. Además, de las áreas de Planta, se encuentran Producción, Despacho y Servicios Generales.

“Las inscripciones para el CEBA superaron la expectativa y eso nos pone muy alegres. Somos optimistas y esperamos que se sigan sumando más colaboradores en próximas convocatorias. Esta iniciativa beneficiará a la formación personal y profesional de los participantes, ya que promueve y genera mejores oportunidades laborales, los motiva a acceder a estudios técnicos o superiores, y de esta manera seguir creciendo para su bienestar y el de sus familias”, señaló Juan Luis Lazarte, gerente de Recursos Humanos y Sostenibilidad de Hortifrut Perú.

Los participantes tienen la posibilidad de tomar clases en periodos cortos, de manera virtual, con horarios flexibles y con profesores dedicados y capacitados para su aprendizaje. El modelo de enseñanza se adapta a las necesidades y expectativas del estudiante. Asimismo, al término del programa se otorgará un certificado, lo cual es fundamental para seguir con su crecimiento y desarrollo laboral y profesional.

Juan Luis Lazarte agregó que la agroindustria constantemente desarrolla iniciativas para el bienestar de los colaboradores, como contribuir con el crecimiento a nivel personal, familiar y laboral. En ese sentido, mencionó que están comprometidos en brindar las condiciones necesarias para el desarrollo de su capital humano, por ello firmaron el convenio con el Ministerio de Educación (Minedu) para la creación del CEBA Hortifrut.

CEBA Empresa es una estrategia del Minedu que desarrolla a través de convenios entre las empresas y los Centros de Educación Básica Alternativa. Ambas instituciones asumen responsabilidades de mutuo acuerdo y brindan a los trabajadores y/o a la comunidad un servicio educativo mediante formas de atención flexibles. Cabe precisar de acuerdo con el último Censo, en La Libertad solo el 37.6% de la población mayor a 15 años estudió algún año de la secundaria, lo que evidencia que aún hay mucho por hacer en ese aspecto en la región.

Colaboradores entusiasmados

“Fui por información para comunicar a mi equipo y sentí curiosidad sobre si era posible terminar mi secundaria. Me parece excelente que la empresa tenga su propio CEBA. Siempre nos tiene actualizados para salir siempre adelante. Confío en tener mejoras tanto a nivel laboral como personal, además también podremos seguir una carrera más adelante gracias al CEBA Hortifrut”, contó Ericka Valle, colaboradora.

Rubén Valdez, quien se desempeña como supervisor en la compañía, destacó que se animó a participar en el CEBA porque tiene su niño en el colegio y quiere apoyarlo en sus estudios. “En la empresa hay muchas personas que no lograron terminar su secundaria por no tener tiempo o por no contar con los recursos económicos. Tengo 9 años en Hortifrut, empecé como cosechador, supervisor de cuadrilla y ahora soy supervisor de fundo. Esta oportunidad de estudiar la tenía que aprovechar. Ahora voy a tener la posibilidad de tener estudios superiores y así podré lograr más oportunidades para mí y mi familia”, finalizó.

Comentarios