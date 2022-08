Castillo le declara la guerra a la oposición: Lucharé contra las fuerzas golpistas

Durante la ceremonia del aniversario de la Batalla de Junín, el presidente comparó a las fuerzas realistas que lucharon con los patriotas del 6 de agosto de 1824 con “fuerzas golpistas” en el Congreso.

El presidente de la República, Pedro Castillo, arremetió este sábado contra las bancadas parlamentarias que buscan la vacancia presidencial y las calificó de “fuerzas golpistas”.

Durante la ceremonia del 198° aniversario de la Batalla de Junín en el Santuario Histórico de Chacamarca, Castillo Terrones comparó a las fuerzas realistas que lucharon con los patriotas del 6 de agosto de 1824 con “fuerzas golpistas” en el Congreso y minimizó la cantidad de votos que los llevó a una curul.

Además, el jefe de Estado aseveró que está dispuesto a hacer un esfuerzo y tender la mano “por última vez” para que las fuerzas políticas puedan agenda esta “ola de democracia”.

“No me pueden doblegar, no pueden crear fantasmas de corrupción debilitando y gestando con pasquines y creando titulares en pantallas para alejarme de mi pueblo. No lo harán y no lo voy a permitir también”, añadió.

Asimismo, el mandatario también aprovechó para renovar su respaldo al jefe del Gabinete, Aníbal Torres, y resaltar la juramentación anoche de parte de un “Gabinete renovado”.

