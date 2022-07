Cascas: Feria regional de la uva recibe a miles de visitantes

La calidad de la uva y producción vitivinícola mejoró mucho en los últimos años.

Si aún no lo hiciste en Fiestas Patrias, aún hay tiempo para visitar Cascas este fin de semana y disfrutar de su cálido clima y su apacible gente durante las actividades por la XX Feria Regional de la Uva 2022, que congrega a muchos visitantes en estos últimos días.

Esta bendecida y ubérrima tierra, donde el sol no se oculta nunca en el día y con sus rayos le cambia el semblante a los liberteños, que ahora no saben que vestir al salir de casa, está a 105 km y a 2 horas de Trujillo; y continúa con sus actividades festivas hasta mañana domingo.

Parte del programa fue el concurso: Mejor Racimo de Uva, en el que participaron 48 muestras de las variedades Gross Colmand, Red Globe, Moscato de Alejandría y otras que se producen en la provincia Gran Chimú, evaluándose la forma del racimo, tamaño y grados brits.

Al final, el primer lugar en Red Globe ganó lo ganó Carlos Coronel Carhuajulca, del fundo Chiclín – El Algarrobal; y en Gross Coldman -la uva bandera de Cascas- el ganador fue Luis Paulino León, del fundo El Naranjo, de Pampas de San Isidro.

La feria vuelve a organizarse después de dos años, por la pandemia y tiene a: Nicole Díaz Rodríguez como Reina de la Feria Regional de la Uva Cascas 2020; Tania Pretell León, Reina del Vino; y Brenda Chingay Tiznado, Miss Puro de Uva. Es organizada por un comité de personas y productores, tiene el apoyo del Gobierno Regional de La Libertad, la Municipalidad Provincial de Gran Chimú e instituciones y empresas.

“La reactivación de la feria es el apalancamiento que esperamos para un nuevo impulso a la economía de Cascas”, dice Franco Iglesias Robles, descendiente en segunda generación de la bodega Don Manuelito. Es Ing. Industrial e indica que tienen 22 productos, entre vinos y derivados. En estas fiestas sacaron La Primera Bendición, una nueva variedad de vino.

Tienen dos hectáreas de cultivos de vid y frutales, pero cuando necesitan más uva la adquieren de otros productores. De cada cosecha de uva el 80% se utiliza para sacar vinos, el 20% residual es utilizado en un campo de descomposición, procesándose como compos y mezclándolo con guano de la isla para utilizarlo finalmente como abono para los campos de cultivo; reutilizando sin contaminar el medio ambiente.

“La llegada del Cefop sirvió para capacitar y mejorar la producción vitivinícola”, recuerda. Ahora hay producción de calidad y Cascas se está ganando un espacio en el país. Tenemos cerca de 14 variedades y se sigue innovando para contar con otras.

Don Manuelito (Manuel Iglesias), su abuelo, le enseñó al padre de Franco (Segundo Iglesias Villalobos) el valor del trabajo y su madre (Norka Robles) le dio todo apoyo y respaldo en el emprendimiento. “Hay un gran esfuerzo y trabajo en todo esto. 24 años después de innovar, seguimos avanzando”, señala.

Al año se deben elaborar en esta bodega entre 200 mil a 300 mil botellas de vinos diversos para vender en diversas partes del país, ante se exportaba a Ecuador, pero por un problema sanitario generado en provincia, se dejó de vender allí.

Su abuelo se dedicaba al monocultivo de productos para la venta local, como la mayoría de casquinos. Es aproximadamente en 1950 cuando se comienza a probar con viñedos; y es el año 1998, con fenómeno de El Niño, que debido a la interrupción de las carreteras no se podía sacar la uva a vender como fruta fresca a Trujillo cuando se empieza a procesar en vino, para que no se malogre. Allí empieza la historia vitivinícola de Cascas.

Para ayudar a mejorar la necesidad de agua para estos y otros cultivos, el Gobierno Regional de La Libertad está desarrollando en la provincia el programa Siembra y Cosecha de agua, con la instalación de 1,310 reservorios, qochas, para abastecer a los reservorios y reforestación, concientizando a los productores a formar asociaciones o cooperativas para la comercialización en paquete de la producción, buscando nuevos mercados y mejores precios.

EL PROGRAMA FERIAL

Este año las principales actividades se realizan en el campo ferial Pampas de San Isidro (frente a donde se construye nuevo hospital de Cascas) y en la plaza de armas, con concursos, ferias, degustaciones, retretas, conferencias y foros tecnológicos para mejorar la calidad de la uva y sus derivados, como vinos, puro de uva, helados néctares y mermeladas.

SÁBADO 30

A las 9 a.m. comienzan las conferencias y talleres de la expoferia agropecuaria; a las 10:30 a.m. tour a las principales bodegas de vinos: viñedo Don Manuelito y bodega de vinos AR; a las 11:00 a.m. Feria gastronómica en la explanada del campo ferial; a las 2:30 p.m. el IV concurso regional de marinera “Cascas, tierra primaveral”, en la I.E. Politécnico N° 82539, 7:00 p.m. retreta en la plaza de armas y a las 10:00 p.m. la segunda noche bailable con la orquesta Bances, de Chiclayo, y Los Campesinos de Bambamarca, en el estadio municipal.

DOMINGO 31

A las 10 a.m. comienza el tour turístico Cascas: naturaleza y aventura; a las 11:00 a.m. la feria gastronómica, en el campo ferial; 3:00 p.m. desfile de carros alegóricos con las reinas de la feria e instituciones invitadas: 7:00 p.m. retreta en la plaza de armas y a las 9:30 p.m. la tercera noche bailable, esta vez con ingreso libre gratis, en el estadio municipal.

