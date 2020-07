Bono electricidad también beneficia a clientes puntuales en sus pagos

Si el cliente se encuentra al día hasta el mes en curso, el beneficio lo acoge para los meses subsiguientes del año.

Tras el anuncio del Bono Electricidad de hasta S/160.00 a los clientes de Hidrandina, muchos suponen que, por no contar con deudas en su suministro, el beneficio no les acoge; sin embargo, el Decreto de Urgencia 074-2020, emitido por el gobierno, no excluye a las personas que estén al día en sus pagos.

Es decir, los clientes que hayan realizado los pagos de sus recibos de energía eléctrica en los meses de marzo, abril, mayo y junio también recibirán el Bono Electricidad, eso sino han superado los 125 Kwh al mes o su equivalente a S/ 100.00 de consumo mensual aproximadamente.

El Bono Electricidad cubre los consumos de energía eléctrica desde el mes de marzo 2020 hasta que se agoten los S/ 160.00 del subsidio en el presente año. Es importante mencionar que si encuentra al día en sus recibos el bono se aplicará para las facturaciones futuras hasta agotar el subsidio.

De acuerdo al Decreto de Urgencia 074-2020, la entrega del bono se realizará a las familias que tengan un consumo promedio de 125 Kwh al mes, de marzo del 2019 a febrero del 2020. Así también, serán beneficiados los usuarios residenciales de los sistemas eléctricos rurales no convencionales, registrados en el mes de marzo 2020.

Hidrandina continúa trabajando y respondiendo a consultas, solicitudes y emergencias reportadas por sus usuarios a través de su Facebook Hidrandina, Serviluz 0801-71001, WhatsApp 948327474, correo electrónico [email protected] o ingresando a su oficina virtual www.distriluz.com.pe/hidrandina.

