Balean rotoplast de agua potable para 20 mil familias marginales en El Porvenir

Sujetos indeseables y de mal vivir pretenden destruir, baleando los rotoplast de 10 mil litros de agua potable que abastecen a más de 20 mil familias de los sectores vulnerables y marginales del distrito de El Porvenir.

Por la madrugada un grupo de delincuentes con armas de fuego llegaron hasta la ampliación del sector Víctor Raúl VI etapa, disparándole 4 veces en el cuerpo inerte del rotoplast, saliendo las aguas a zonas colaterales, ante el asombro de los moradores que salieron de sus casas a ver y ser amenazados de muerte, porque les están quitando el negociado de la venta que agua que hacen otras personas.

Los dirigentes vecinales de dichas zonas están rechazando estas actitudes de gente que vive al margen de la ley, calificándolos como un grave atentado contra la salud pública de la población de extrema pobreza que carecen de servicios de agua potable durante muchos años.

Ante este suceso, el regidor Ing. Rómulo Saldada Ortega llegó a este lugar a solidarse con la población e inspeccionar los daños ocasionados, por lo que va solicitar una investigación a la Policía Nacional del Perú para dar con los responsables por atentar contra la salud de miles de familias.

Los rotoplast son depósitos de agua otorgados por la Municipalidad Distrital de El Porvenir por parte del alcalde Víctor Rebaza Benites, aprobado por unanimidad el acuerdo de concejo N° 112 – 2020-MDEP, a pedido del regidor Ing. Rómulo Saldaña Ortega para la elaboración del expediente técnico del proyecto integral” adquisición de tanques de rotoplast, en zonas urbanas vulnerables de los 21 barrios del centro poblado Alto Trujillo y 11 de sectores humildes del distrito de El Porvenir.

Los demás barrios que cuentan con rotoplast son: Los Jazmines, Las Flores, Lomas de Adonay, 4 B ampliación, 4 C, 4 D, 5 B -E, 5 D, 6 C -D – E, 7 B – D, – E. Asimismo, Túpac Amaru II y su ampliación Los Ángeles, Túpac Amaru III etapa, Bello Horizonte, Los Genios, Víctor Raúl VI etapa, Nuevo Edén, Villa Hermosa, entre otros más, que no cuentan con sus servicios básicos y tienen que abastecerse con su rotoplast para sus principales necesidades como sus alimentos, higiene personal y lavado de sus vestimentas.

