Auditoría a compra de 17 compactadoras determina perjuicio de S/ 644 mil realizada por Municipalidad de Trujillo

La Contraloría realizó una auditoría de cumplimiento a la Municipalidad Provincial de Trujillo referido al proceso de contratación para la adquisición 17 camiones compactadores para el SEGAT (Licitación Pública n.° 002-2019-MPT y adjudicada por el importe de S/ 7 713 750,00) en la que se presenta la siguiente observación:

Se evaluó la oferta económica del postor que no cumplió con acreditar el requisito de calificación de experiencia en la especialidad; se inició la operación de las compactadoras sin contar con la conformidad respectiva (siendo otorgada sin realizar pruebas y verificaciones técnicas, a pesar que no cumplían con las especificaciones técnicas ofertadas y presentaban averías), asimismo, no se cumplió con la capacitación del personal sin que se aplique la penalidad que correspondía. Estos hechos ocasionaron que se le otorgue la buena pro a un postor que no cumplía con lo requerido en las bases integradas y la afectación a la vida útil de las compactadoras y al servicio público, así como un perjuicio económico de S/ 644 731,34 a la entidad

El informe N° 3467-2021-CG/GRLIB-AC, elaborado por la Gerencia Regional de Control de La Libertad, comprende la revisión y análisis de la documentación relativa a las etapas de actuaciones preparatorias, procedimiento de selección y ejecución contractual, durante el período de 6 de marzo de 2019 al 31 de agosto de 2020, que obra principalmente en los archivos de la Subgerencia de Servicios Generales y Equipo Mecánico, Subgerencia de Abastecimiento, Subgerencia de Tesorería y Gerencia Municipal de la Entidad.

