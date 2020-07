Alcalde de Trujillo: “Por lo menos el 50% de ambulantes debe estar contagiado del Covid-19”

El alcalde Daniel Marcelo manifestó su preocupación por el grave riesgo que representa para la población la posibilidad de ser contagiados del Covid-19 al comprar a los ambulantes, ya que cerca del 50% puede estar infectado.

Igualmente, lamentó el cambio de opinión del gobernador Manuel Llempén de ceder el uso temporal de la exestación del ferrocarril hasta diciembre de este año para albergar allí a dos mil ambulantes. “Nos ha sorprendido con eso. Nos preocupa su nueva decisión”, dijo.

Indicó que la aglomeración de ambulantes en Trujillo ocasionará que haya más contagios y muertes. “Hay un descuido total, no usan correctamente la mascarilla y si hiciéramos pruebas creo que por lo menos el 50% debe estar contagiado. Así no sé qué pueda ocurrir”, dijo.

Si no controlamos los focos infecciosos esto va a seguir creciendo. La informalidad de los ambulantes alrededor de los mercados es un problema social nacional agravado por la pandemia debido a la pérdida del trabajo, lo que ha obligado a muchos a salir a las calles a vender, añadió.

Explicó que de 2,500 ambulantes que hubo ahora hay más de 5 mil. “Hemos reubicado a 1,200 en los cinco mercados temporales creados por la MPT, pero quedarían 4 mil. Ese es un trabajo en el que no debemos descansar”, precisó.

Respecto a Llempén, saludó que reconociera errores que se pudieron evitar. Estar al frente de una institución tan grande en una etapa tan difícil es una gran responsabilidad. Pero también eso ocurre con los alcaldes de todo el Perú, acotó.

Consideró que fue una ligereza decir que todo estaba controlado y que no había problemas con el oxígeno; y que cuando estuvo con el presidente Vizcarra tuvo la oportunidad de hacerle conocer la realidad. Ojalá que culmine el aprendizaje. No estanos para eso sino para tomar decisiones para controlar una situación como esta, expresó seguidamente.

Recordó que Llempén le dio su palabra y autorizó para que declare sobre el uso de la exestación del ferrocarril, pese a que le pedí que salgamos juntos a declarar, me dijo que lo haga solo porque tenía otro compromiso. Buscaremos otras alternativas. Solo queremos que la gente no se siga contagiando y perdiendo la vida, porque no hay camas UCI, oxígeno y médicos, agregó.

Ahora nos ofrece el campo de fútbol del estado Unión, pero es muy pequeño para lo que se necesita. Los ambulantes solo iban a estar hasta diciembre, ese era el compromiso. El temor del gobernador fue que se podían quedar. Parece que el presidente de la Cámara influyó en su cambio de decisión, dijo finalmente.

Comentarios