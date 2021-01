Alcalde de Trujillo pide cuarentena focalizada para La Libertad

Ante aumento de casos fallecidos y contagios por covid-19 en toda la región.

El alcalde provincial de Trujillo, José Ruiz Vega, afirmó que la región La Libertad debería entrar a una cuarentena focalizada y se mostró sorprendido que en el mensaje a la Nación del presidente Francisco Sagasti no haya sido incluida.

“Yo no sé qué cifras ha llegado al Ejecutivo para que no se tome una decisión. Nosotros debemos entrar en cuarentena”, afirmó la autoridad edilicia luego de visitar el Hospital de Alta Complejidad para solicitar información sobre el número de fallecidos.

El burgomaestre mencionó que en lo que va del año en Trujillo ya se han reportado 170 fallecidos y más de 230 decesos a nivel regional; además, afirmó que no hay camas UCI ni en los hospitales ni centros de salud privados.

“En los hospitales no hay camas UCI, nos falta oxígeno y la producción de la planta de la municipalidad provincial ha llegado al tope porque la demanda es alta, no hay personal de salud, por eso no sé qué cifras les han hecho llegar al Ejecutivo”, añadió.

José Ruiz comentó que lo más probable es que las autoridades de salud no hayan informado adecuadamente o “estén ocultando información, lo cual sería muy lamentable”.

En respuesta, el gerente de Salud de La Libertad, Fernando Padilla, negó que se esté ocultando información respecto al número de contagios y decesos en la región La Libertad, y pidió al alcalde de Trujillo, José Ruiz, conversar con sus asesores para que le expliquen mejor el escenario.

Padilla afirmó que las cifras que la Sala Situacional de La Libertad actualiza cada día distan de las que publica el Ministerio de Salud, las que casi siempre presentan un atraso con respecto a esta región norteña.

Como se recuerda, La Libertad está considerada en las regiones con riesgo alto y continuará con las medidas restrictivas que estaba cumpliendo desde la semana pasada, que son las de inmovilización de 21:00 a 4:00 horas del día siguiente, restricción de los vehículos privados los días domingos.

Asimismo, permite la atención de restaurantes, museos, bibliotecas, supermercados y centros de abastos, bancos, artes escénicas en espacios abiertos del 50 % de aforo.

