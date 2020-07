Alcalde de Trujillo: Gobernador debe cambiar a gerente regional de Salud y asesores

El Alcalde Daniel Marcelo, lamentó la situación por la que pasa Trujillo y La Libertad en el tema de salud, motivo por el cual solicitó el cambio del gerente del sector y de los asesores del gobernador regional. “El gerente de Salud, que está haciendo un pésimo trabajo, debe dar un paso al costado y también los asesores del gobernador”, manifestó.

En una reunión le pregunté al gerente de Salud por la falta de oxígeno y dijo que ese no era el problema sino la carencia de balones. No se puede estar sufriendo por falta de oxígeno. ¿Qué, el Gobierno Regional no pudo hacer eso que es su competencia directa? ¿Dónde están sus asesores o el gerente de Salud para recomendarle eso?. ¿Dónde están los hospitales de campaña? preguntó.

“Creo que esta crisis tiene un responsable. El gobernador tiene que ver por toda la región, pero para eso están sus asesores y su gerente sectorial. Y si no aportan soluciones hay que cambiarlos”, declaró.

El gobernador tiene que escuchar lo que pide la comunidad. La federación médica y los congresistas. Debe dejar de pensar con el corazón por alguna amistad. Hay que pensar fríamente, con la mente, y adoptar decisiones duras. Debe haber un cambio radical del gerente y asesores, remarcó.

Si no han enviado las cifras reales sobre el Covid-19, nos han hecho mucho daño. Se hubiera sincerado las cifras y los ministros hubieran venido aquí con oxígeno, medicina y equipos médicos, como en otras regiones, añadió.

“Creo que fue una mala decisión decir que aquí estaba todo controlado”, dijo, recalcando que hay asesores que, en lugar de ayudar y contribuir, lo que hacen es desprestigiar la gestión municipal, inclusive con insultos al alcalde, y hacer resaltar la gestión de la región. Lo único que están contribuyendo es al caos que está viviendo Trujillo, con un índice de letalidad es bastante alto.

No se trata de discrepancias personales. Eso queda de lado. Nos sentimos avergonzados con la población por no cumplir con lo que ellos esperaban. Como alcalde le pido disculpas a la población, pero más no podemos hacer, agregó.

Ojalá que el gobernador recapacite, analice los resultados y actúe con mente fría para tomar la mejor decisión Creo que oxigenar su gestión le haría mucho bien en el tema de salud y de sus asesores, señaló finalmente.

