Agroindustrial Laredo dona 5 mil kilos de azúcar para familias vulnerables

Siguiendo con sus acciones solidarias para seguir enfrentando al coronavirus, Agroindustrial Laredo donó un total de 5 mil kilos de azúcar para las familias vulnerables de la Provincia de Trujillo. Esto como parte de la campaña solidaria “Trujillotón”, que tuvo como objetivo recaudar dinero y víveres en favor de 5 mil familias afectadas directa o indirectamente por esta pandemia.

Este producto sirvió para complementar las canastas de víveres que ha entregado la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) en conjunto con la Sociedad de Beneficencia Pública de Trujillo (SBPT), instituciones que organizaron esta actividad, a todas las familias identificadas de diferentes sectores vulnerables.

Según indicaron las autoridades, se han beneficiado a las familias que se afectaron laboralmente a raíz de la pandemia, así como aquellas que no recibieron bonos o no están dentro de los programas del Estado por no cumplir con los requisitos.

Es preciso mencionar que desde iniciada la pandemia, la empresa viene sumando esfuerzos desarrollando diferentes acciones solidarias. Ha donado alcohol a las instituciones que están luchando en primera línea, alimentos de primera necesidad, desinfectado calles y también apoyó el mejoramiento de hospitales y la implementación de un laboratorio de descarte del COVID a través de la APTCH y la asociación NAMUNE, entre otras.

