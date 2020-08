Agricultores señalan que Declaratoria de Emergencia por déficit hídrico en la cuenca del Chicama es desfasada e inadecuada

El presidente de la Junta de Usuarios de Agua del valle Chicama, Jorge Alva Moya, institución que representa a más de 6500 agricultores de la provincia de Ascope, en documento dirigido al ministro de Agricultura y Riego, Ing. Jorge Luis Montenegro Chavesta señala que la declaratoria de Emergencia por déficit hídrico en la cuenca del río Chicama, oficializada mediante Resolución Jefatural N° 118-2020-ANA es desfasada e inadecuada.

“Toda Declaratoria de Emergencia debe establecer las acciones inmediatas y necesarias de respuesta, el financiamiento, así como la forma para la implementación de las acciones previstas. Es el caso que en la Resolución de Declaratoria de Emergencia no se señalan que tipos de acciones inmediatas se deben implementar y sólo señalan que la Junta de Usuarios deberá elaborar un plan de contingencia, coordinar con la Autoridad Local de Agua sobre el monitoreo de las aguas subterráneas, y en el colmo señala que esta Junta de Usuarios deberá implementar pozos para su operación; ante esto no se señala con que financiamiento se implementará tales acciones, quedando solo en el tintero la declaratoria de emergencia, convirtiendo esto en una burla hacia los agricultores de nuestra zona”, dice el documento.

“En su oportunidad, mi representada a través del Oficio Múltiple Nº 005-2020-JUCHICAMA/P-GG, advirtió el déficit hídrico que se viene presentando en el valle Chicama por la extraordinaria e irregular descarga del río Chicama en el presente año que viene perjudicando enormemente a los usuarios y organizaciones de usuarios de agua, afectando la instalación y mantenimiento de los cultivos para la presente campaña agrícola como también la operación, mantenimiento y Desarrollo de la infraestructura de riego a cargo de mi representada, sin embargo, lo funcionarios tanto de la AAA y del ALA Chicama no prestaron la debida atención a nuestra problemática, porque no viven la realidad y no les preocupa el bienestar y desarrollo de las organizaciones y agricultores”, refiere Alva Moya en el documento

El Valle Chicama cuenta con más de 70 mil hectáreas bajo riego y a la fecha las descargas del río Chicama no permiten atender ni al 5% de las áreas generando preocupación y perjuicio económico a los usuarios que se viene afectando y que se están perjudicando al no poder cubrir su necesidad de riego el presente año. Alva Moya sostiene que la emergencia por déficit hídrico fue solicitada por la Junta de Usuarios a inicios de marzo. “Mi representada tuvo que implementar un plan de contingencia para la adecuada distribución del recurso hídrico en el valle Chicama conforme se hace todos los años y poder afrontar esta emergencia hídrica y a la fecha continuamos con las medidas y acciones”, refirió el dirigente agrario.

Estiman en 80% pérdidas de agricultores del valle Chicama:

Alva Moya estimó que los agricultores del valle Chicama perderán hasta el 80% del valor de sus cultivos. “En el valle Chicama se cultiva caña de azúcar la cual ha bajado su producción en 60% por falta de agua, maíz y espárragos. El agricultor es el único pequeño empresario que no sabe si va a tener rentabilidad o no, mientras el gobierno no tenga claras las políticas de apoyo y protección al sector agrario, esto seguirá así”, dijo Alva Moya

“Este ha sido un el año más seco en estos veinte últimos años, además nadie ha estado preparado para esta pandemia. El Covid-19 ha afectado las condiciones productivas, económicas y sociales de los pequeños agricultores del valle Chicama y no solamente ha afectado a la agricultura”, señaló el presidente del gremio de agricultores del valle Chicama.

Respalda a ministro de Agricultura:

Recientemente se conoció que la Convención Nacional del Agro Peruano (CONVEAGRO) viene evaluando pedir la renuncia del ministro de Agricultura y Riego, Jorge Montenegro Chavesta, así como de otros funcionarios del Minagri por presunto desinterés en el sector en medio de la emergencia sanitaria por el COVID-19. Alva Moya relativizó esa posición. “CONVEAGRO estuvo junto a nosotros en la lucha, hay mucho divisionismo y mucha politiquería allí, además que este gremio esta manejado por empresarios lecheros, yo pregunto, ¿Qué sabe un lechero de agricultura?” dijo. “Cuando cambian a un ministro son cambios de políticas y personal. Cada ministro entra con su gente, en este momento de emergencia no son prudentes los cambios, además al Ministro lo están ratificado continuamente, por lo tanto, yo creo que este ministro está trabajando”, agregó. Alva Moya se mostró contrario a la estrategia del gobierno de consorciar a los agricultores para brindarles apoyo. “Proponemos que la evaluación de los agricultores sea individualmente a través del trato directo, ¿por qué sociedades, por qué cooperativas?”, precisó.

