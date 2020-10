Agricultores del valle Chicama siguen esperando ayuda del gobierno central

A más de veinte días de la visita del Ministro de Agricultura los cerca de siete mil agricultores del valle Chicama siguen a la espera de los ofrecimientos hechos por el funcionario del gobierno de Martín Vizcarra. El presidente de la Junta de Usuarios del valle Chicama, Jorge Alva Moya, resaltó el apoyo al agricultor del valle Chicama por parte del vicegobernador regional, Ever Cadenillas Coronel. “Aquí estamos trabajando con el Gobierno Regional que nos va a alquilar tres maquinarias por 45 días y el Proyecto Especial Jequetepeque – Zaña (PEJEZA) que me ha ofrecido una maquinaria por treinta días”, dijo.

Alva Moya cuestionó la Declaratoria de Emergencia por stress hídrico del valle Chicama, tal y como esta formulada. “La Declaratoria de Emergencia debe llevar aparejadas las soluciones respectivas e inmediatas, pero como no se ha consultado ni a la Junta de Usuarios ni a la Autoridad Nacional de Agua (ANA) está muy alejada de la realidad. Esta Declaratoria de Emergencia no nos sorprende ni nos alegra porque todos los años pasamos emergencia por stress hídrico dado que somos el único valle costeño que no cuenta con riego regulado”, precisó.

“Se necesita apoyo a los agricultores de La Pampa que se ubican entre Paiján y Rázuri. No sé qué criterios maneja Defensa Civil cuando la Declaratoria de Emergencia no ha considerado a los distritos de Rázuri y Paiján, creemos que esta declaratoria debió incluir toda la provincia de Ascope. Alva Moya fustigó a los gobiernos locales por no coordinar con las asociaciones de agricultores. “Incluso en la última declaratoria indica que los gobiernos regionales y los gobiernos locales deben invertir parte de sus recursos en apoyo de los agricultores, pero yo no sé si tendrán dinero porque hasta el momento no han hecho ninguna coordinación con los gremios de agricultores”, señaló.

Comentarios